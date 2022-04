Pismo se expande a Asia con OneConnect, un asociado de Ping An Group

La compañía establece su oficina en Singapur e instaura una asociación para ofrecer software bancario en el formato SaaS en la industria de fintech de mayor crecimiento en el mundo[1]

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pismo , una de las compañías de software como servicio (SaaS) para bancos de más rápido crecimiento en el mundo, anuncia su nueva oficina en Singapur y la creación de una asociación estratégica con OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (OneConnect), la empresa líder en technology-as-a-service (TaaS) y asociado de Ping An Group – esto con el fin de expandir sus operaciones en la región del Sudeste Asiático y Medio Oriente.

Se espera que el mercado mundial de core banking alcance una valoración de 34.480 millones de USD en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18% entre 2021 y 2028, según Fortune Business Insights[2], y Asia tiene un papel importante en este crecimiento. La asociación permitirá a ambas empresas acceder a este mercado de rápido crecimiento en la región, extendiendo así el alcance a una mayor variedad de instituciones financieras.

"La región del Sudeste Asiático y el Medio Oriente son mercados clave para Pismo, como una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Nuestra visión es ayudar a los bancos y fintechs en su adopción de BaaS y la nube para el core processing", dice Vishal Dalal, director ejecutivo (Norteamérica, Europa y Asia) de Pismo. "Nuestra presencia en Singapur y nuestra asociación con una institución de gran éxito como OneConnect subraya nuestro profundo compromiso con esta región".

Esta asociación ve el conjunto actual de soluciones tecnológicas de vanguardia de OneConnect que se complementa con la plataforma SaaS altamente escalable, ágil y multi-tenant de Pismo para servir mejor a una gama más amplia de instituciones financieras.

Tan Bin Ru, CEO (Sureste de Asia) de OneConnect Financial Technology comenta: "Estamos entusiasmados con el potencial que esta asociación brinda a las dos compañías. Como proveedor de soluciones de tecnología financiera, buscamos constantemente nuevas tecnologías y formas de brindar más valor a las instituciones financieras. Con esta asociación con Pismo, nos complace poder ampliar nuestra gama de servicios para incluir SaaS, que esperamos que sea más accesible e implementable para bancos más pequeños. Aquí también es donde creemos que podemos reunir lo mejor de Oriente – las mejores innovaciones y tecnología de inteligencia artificial de su clase – y Occidente – el talento en ingeniería de productos".

OneConnect eligió a Pismo como el socio estratégico más reciente de la empresa debido a la profunda experiencia de Pismo en el desarrollo e implementación de soluciones bancarias SaaS para instituciones financieras, incluidos bancos digitales, como Banco Itaú, el banco más grande de América Latina, BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, y el reconocido banco digital N26. Junto con Pismo, OneConnect pronto podrá ofrecer soluciones de core banking en SaaS adecuadas para bancos pequeños y medianos. También permitirá potencialmente la integración dentro de los productos patentados TaaS existentes de OneConnect, como sus motores antifraude y aplicaciones de banca móvil, que anteriormente se dirigían a los bancos establecidos y grandes que buscaban digitalizarse.

La oficina en Singapur sigue a la apertura de las oficinas de Pismo en los Estados Unidos y Europa en 2021 y es parte de la estrategia de globalización de la compañía. Con el tiempo, la oficina también se convertirá en el centro de todo el soporte de productos de Pismo en el Sudeste Asiático.

