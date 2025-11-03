(Información remitida por la empresa firmante)

- PL-Universe Robotics lanza el robot ProWhite 2.0 y la mano diestra, impulsados por la alianza global en línea de JD.com para su expansión internacional

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 1 de noviembre de 2025, PL-Universe Robotics, una empresa china emergente de inteligencia incorporada, celebró el lanzamiento de su iniciativa Robotics 2025 y la inauguración de su colaboración profunda con JD.com en la sede de JD.com en el distrito de Yizhuang, Pekín.

El evento, con el lema "La escena es la clave" y centrado en los puntos débiles de la industria, presentó oficialmente el robot industrial con ruedas ProWhite Robot 2.0, cuatro efectores finales y la diestra mano PL-WitHand, al tiempo que anunció una asociación exclusiva de ventas globales en línea con JD.com.

Ambas partes colaborarán estrechamente en la venta de productos, la expansión en el extranjero, el desarrollo de sistemas de servicio y otras áreas para promover conjuntamente la industrialización y la implementación en múltiples escenarios de robots con IA incorporada.

El evento también marcó el importante lanzamiento de la iniciativa "Universo de la Artesanía", destinada a preservar y transmitir la experiencia práctica a través de la tecnología de inteligencia incorporada y facilitar la implementación de la inteligencia incorporada en más escenarios.

El robot ProWhite 2.0 presenta tres ventajas clave: ultraprecisión, gran adaptabilidad y valor añadido al proceso, satisfaciendo las necesidades de fabricación en múltiples dimensiones. Los efectores finales de desarrollo propio de PL-Universe para bloqueo, dispensación, lubricación y soldadura integran un control de alta precisión con posicionamiento visual en tiempo real. PL-WitHand, la primera mano diestra híbrida de grado industrial del mundo, es pionera en un diseño de transmisión híbrida por tendones que combina una operación flexible con un control preciso. Gracias al algoritmo de agarre inteligente ProxiGrasp, también de desarrollo propio, PL-WitHand despliega todo su potencial, alcanzando 20 grados de libertad para una destreza casi humana.

El lanzamiento atrajo a más de cien asistentes, entre ellos representantes corporativos de los sectores de electrónica de consumo, autopartes y semiconductores, así como periodistas.

GE Jin, fundador y director de operaciones de PL-Universe Robotics, WU Chaoxin, cofundador y director de tecnología de PL-Universe Robotics, y jefe de la unidad de negocios de robótica inteligente del Grupo de productos digitales 3C de JD Retail, asistieron al evento y pronunciaron discursos sobre aplicaciones basadas en escenarios de la tecnología de inteligencia incorporada y el desarrollo del ecosistema industrial.

