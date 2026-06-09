El plan de Suez Air & Climate para transformar los residuos orgánicos en el nuevo motor energético de España - Suez Air & Climate

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de junio de 2026.- El mapa de la energía en la península ibérica afronta una transformación obligatoria que busca alternativas viables a los combustibles fósiles tradicionales. En este escenario de transición, el tejido industrial y urbano genera toneladas de residuos que, lejos de ser un problema de gestión, se perfilan como la materia prima para alcanzar la autonomía energética. La división Suez Air & Climate lidera este cambio mediante el diseño e implantación de infraestructuras capaces de capturar el potencial oculto en los lodos de depuradora, los restos agrícolas y las fracciones orgánicas municipales. Su estrategia no solo responde a las exigencias regulatorias europeas, sino que aporta una solución técnica real al tratamiento de los gases y a la descarbonización de las redes actuales.

El salto cualitativo del residuo al biometano inyectable

La maduración de la producción de biogás en España se sitúa en la vanguardia de las soluciones ambientales del país. El proceso arranca con la descomposición controlada de la materia orgánica, un proceso que genera una corriente rica en metano pero que requiere de una purificación exhaustiva para su aprovechamiento. Suez Air & Climate interviene en esta fase crítica aplicando tecnologías avanzadas de acondicionamiento y desulfuración que eliminan la humedad, los siloxanos y los compuestos sulfurados

Una vez pretratado, el gas se somete a un proceso de enriquecimiento o upgrading mediante membranas especializadas o sistemas de absorción química. Esta tecnología eleva la concentración de metano por encima del 98%, transformándolo en biometano. El resultado es un recurso limpio, totalmente intercambiable con el gas natural, que ofrece la posibilidad de inyectarse directamente en la red comercial o utilizarse como combustible sostenible para el transporte pesado. De este modo, la producción de biogás cierra el círculo de la economía circular, convirtiendo un flujo contaminante en un vector estratégico.

El blindaje de la atmósfera ante el impacto de los olores

El desarrollo de estas plantas de valorización y de la industria pesada convive con un desafío inevitable: la gestión de las emisiones y el impacto odorífero en los núcleos circundantes. La dispersión de compuestos orgánicos volátiles supone un riesgo que altera el bienestar social y el cumplimiento normativo. Por ello, Suez Aire complementa su línea energética con sistemas avanzados de biofiltración diseñados según las mejores técnicas disponibles. Estas soluciones degradan los contaminantes biológicamente, garantizando un aire limpio y una convivencia armónica entre los centros de producción y las comunidades locales.

Proyectos globales listos para operar

Suez Air & Climate asume la ejecución de los proyectos mediante un modelo integral que cubre desde el análisis técnico inicial hasta la puesta en marcha y el mantenimiento continuo de las instalaciones. Este enfoque especializado aporta certidumbre al despliegue del biogás en España, consolidando infraestructuras eficientes que protegen el entorno atmosférico y aceleran la independencia energética.

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