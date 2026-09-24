PLANNAM destaca el impacto del Real Decreto 723/2026 en la transparencia laboral

La nueva normativa laboral obliga a las empresas a explicar sus turnos y decisiones; PLANNAM convierte el reto en ventaja operativa - PLANNAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre

La entrada en vigor el próximo 5 de octubre del Real Decreto 723/2026 elevará las exigencias de transparencia sobre las condiciones de trabajo y obligará a las empresas a reforzar el control sobre cómo planifican, modifican y comunican jornadas, turnos y asignaciones.

Las organizaciones deberán facilitar por escrito, antes de la incorporación, información detallada sobre la jornada, su distribución, los cambios de turno, las horas extraordinarias, las vacaciones y, en los casos aplicables, los periodos de actividad e inactividad. La norma también introduce obligaciones de información sobre sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en decisiones relacionadas con horarios, tareas o lugar de trabajo.

Ante este escenario, PLANNAM, plataforma de Workforce Management e inteligencia operativa, ayuda a las empresas a convertir una nueva exigencia regulatoria en una oportunidad para mejorar la planificación, reducir la improvisación y reforzar la confianza de sus equipos.

“La legislación obliga a ser más transparentes, pero la verdadera dificultad está en que la planificación real de la operación coincida con lo que se comunica a las personas. Ahí es donde PLANNAM aporta valor”, ha señalado Asier García Ortiz de Zárate, CEO de PLANNAM.

La solución permite integrar demanda, disponibilidad, habilidades, calendarios, descansos, convenios y restricciones operativas para generar planes de cobertura viables. Además, mantiene trazabilidad entre el plan inicial, sus modificaciones y la ejecución real, facilitando a los responsables identificar qué se ha cambiado, cuándo se ha producido y qué criterio operativo lo justifica.

Esta capacidad es especialmente relevante para empresas con turnos, jornadas irregulares, redes multi-centro, equipos móviles, operaciones estacionales o necesidades recurrentes de sustitución. En estos entornos, una modificación de cobertura puede tener impacto simultáneo en la continuidad del servicio, los costes, los descansos y la experiencia del empleado.

PLANNAM también responde a uno de los puntos más sensibles de la nueva normativa: la necesidad de explicar los sistemas que influyen en decisiones laborales. La plataforma apuesta por una planificación asistida y explicable, en la que las recomendaciones de asignación se fundamentan en criterios configurados y visibles, como la disponibilidad, las competencias, los descansos, la ubicación o las prioridades del servicio.

De este modo, la tecnología no actúa como una caja negra. El responsable autorizado conserva el control de la decisión, mientras que la organización puede disponer de un marco más consistente para aplicar sus reglas operativas y revisar sus excepciones.

PLANNAM no sustituye al asesoramiento laboral, a la gestión contractual ni a la nómina. Su propuesta de valor es complementar esos sistemas con una capa de planificación, control y trazabilidad que conecta las condiciones laborales validadas por la empresa con lo que sucede cada día en la operación.

Con la nueva regulación, la transparencia laboral deja de ser solo una cuestión documental. Para PLANNAM, se convierte en una palanca de competitividad: empresas mejor planificadas, equipos con mayor previsibilidad y responsables con decisiones más claras, justificables y medibles.

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