Madrid, 27 de noviembre de 2025.-Plannam WFM, la plataforma española especializada en planificación inteligente y gestión operativa del talento, ha publicado un análisis cuantitativo que consolida su posición como una de las soluciones tecnológicas más eficientes del mercado laboral. Las cifras, inspiradas y alineadas con los estudios recientes del McKinsey Global Institute, muestran un impacto directo y verificable en productividad, costes operativos y bienestar laboral.

El análisis revela ahorros potenciales de entre el 24 % y el 39% coste de personal, combinando automatización, inteligencia artificial, planificación avanzada y analítica continua. Para una compañía con 1.000 empleados y una masa salarial anual de 25 millones de euros, esto supone entre 6 y 9,75 millones de euros en eficiencias directas.

Un modelo basado en estándares globales

El análisis se apoya en las conclusiones del McKinsey Global Institute sobre el futuro del trabajo, la digitalización laboral y la “superagency” habilitada por IA:

De acuerdo con estos estudios, las organizaciones de alto rendimiento están acelerando la adopción de:

-Automatización operativa (10–20 % ahorro)

-Gestión en tiempo real y control horario (5–10?icional)

-Employee self-service y reducción de incidencias (2–5 %)

-Forecasting predictivo (hasta +8% productividad)

Plannam integra en un único ecosistema todas estas palancas, logrando resultados equivalentes —y en ocasiones superiores— a los benchmarks globales.

Impacto por módulo: inteligencia aplicada a cada fase de la operación

El archivo interno publicado por Plannam muestra ahorros desglosados por funcionalidad:

-Planificación Inteligente (IA + solver matemático): 10–15% ahorro

-Gestión Operativa en Tiempo Real: 3–5 % + 1 % productividad neta

-Forecasting de Demanda: 4–8% reducción de picos y sobrecostes

-Portal del Empleado: 2–4 % por menor rotación e incidencias

-Organización, Maestro RRHH y Reporting: entre 1–2 % por cada módulo

Todo ello sustentado por una arquitectura que combina algoritmos predictivos, optimización matemática, flujos automatizados y analítica avanzada.

Ahorros intangibles: productividad, clima laboral y cumplimiento

Más allá del impacto financiero, el documento cuantifica beneficios estratégicos:

-Reducción del 20 % en rotación media

-+5–8 % en ratio planificado/real

-Cumplimiento normativo total (0 sanciones evitadas ≈ 0,2–0,4 M€/año)

-Cultura analítica y mejora continua sostenida (+2 % anual)

Estos resultados coinciden con las tendencias identificadas por McKinsey: organizaciones más humanas, más flexibles y soportadas por datos.

Escenarios de adopción: del nivel básico al ecosistema de IA

Plannam presenta tres escenarios de madurez tecnológica:

NivelFuncionalidadesAhorro GlobalHorizonteBásicoOrganización + Registro + Planificación10–15 % 6–9 mesesAvanzadoAñade Forecasting + Portal + Operativa20–30 %12–18 mesesCompleto (IA)Todos los módulos + analítica continua30–40 %18–24 meses.

Conclusión: hacía un modelo de Workforce Management rentable y humano

El análisis confirma que Plannam WFM está plenamente alineado con los estándares de eficiencia descritos por McKinsey: automatización inteligente, toma de decisiones basada en datos, herramientas intuitivas para empleados y un uso estratégico de la IA para elevar el rendimiento organizativo.

La combinación de ROI inmediato, impacto humano y sostenibilidad operativa coloca a Plannam entre las plataformas más avanzadas del mercado global en gestión del trabajo.

Nota incluida en el documento oficial (formato MLA):

Fuente: Adaptado del McKinsey Global Institute (2023–2025), “The State of Organizations 2023: Ten Shifts Transforming Organizations” y “Superagency in the Workplace (2025)”, que cuantifican ahorros operativos derivados de automatización, digitalización laboral y forecasting predictivo.

