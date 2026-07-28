PLANNAM sitúa la planificación laboral en el centro del debate sobre absentismo y rotación - PLANNAM

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía defiende que salarios, prevención y gestión sanitaria son esenciales, pero insuficientes si las empresas no mejoran también la asignación de tareas, turnos, descansos e incidencias

MADRID, 28 de julio de 2026.– El absentismo laboral y las dificultades para retener talento se han consolidado como dos de los principales desafíos para las empresas españolas. PLANNAM considera que, junto con las medidas salariales, sanitarias, regulatorias y preventivas que ya forman parte del debate, existe otra dimensión que merece mayor atención: la organización cotidiana del trabajo.

Según el XV Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, la tasa de absentismo alcanzó en España el 7,6% las horas pactadas en 2025, su máximo histórico. El informe señala que cerca del 78% esas ausencias estuvo relacionado con procesos de incapacidad temporal y advierte de la influencia de factores como el envejecimiento de la población activa, la salud mental, la exigencia física de determinados sectores y la coordinación insuficiente entre el sistema sanitario, las mutuas y las empresas.

Estos datos aconsejan evitar explicaciones simplistas. El absentismo no equivale necesariamente a una ausencia injustificada ni responde a una única causa. Del mismo modo, la rotación no depende exclusivamente del salario: la calidad del empleo, la flexibilidad, la conciliación, la previsibilidad de los horarios y la capacidad de desarrollo también influyen en la decisión de permanecer en una organización.

“Las respuestas que se están planteando son necesarias, pero creemos que falta incorporar con más fuerza la gestión operativa de las personas. Una empresa puede tener una buena política de recursos humanos y, sin embargo, generar frustración si comunica tarde los turnos, cambia continuamente los descansos o asigna tareas sin disponer de una visión actualizada de las capacidades y restricciones de cada profesional”, afirma Asier García Ortiz de Zárate, CEO de PLANNAM.

La realidad resulta especialmente compleja en empresas con operaciones intensivas, trabajo a turnos y plantillas numerosas. En ellas conviven profesionales con distintas edades, capacidades, responsabilidades familiares, disponibilidades y necesidades de adaptación.

Una persona que lleva treinta años desempeñando una actividad físicamente exigente puede necesitar que determinadas tareas se revisen o adapten. Otra puede tener una restricción horaria concreta por el cuidado de un familiar. También es posible que un cambio de turno comunicado con poca antelación altere toda la organización familiar de un trabajador.

Gestionar estas circunstancias de forma consistente no significa renunciar a las necesidades productivas. Significa disponer de información y reglas que permitan compatibilizarlas con la salud, el descanso, la legalidad y la conciliación.

El Estatuto de los Trabajadores establece, con carácter general, un descanso mínimo de doce horas entre jornadas y reconoce el derecho a solicitar adaptaciones razonables y proporcionadas de la duración y distribución del tiempo de trabajo para hacer efectiva la conciliación. Además, la distribución irregular de la jornada está sujeta a requisitos de preaviso.

Sin embargo, en muchas organizaciones la planificación continúa fragmentada entre hojas de cálculo, aplicaciones no conectadas, comunicaciones informales y decisiones adoptadas por cada responsable de equipo. Esto puede provocar cambios reiterados de turno, errores en los saldos de horas, discrepancias sobre descansos o conceptos de nómina y dificultades para determinar quién debe validar cada decisión.

El problema se agrava cuando Operaciones, Recursos Humanos, prevención, administración de personal e IT trabajan con información diferente. La dirección puede recibir entonces una visión parcial o tardía de lo ocurrido, lo que dificulta detectar patrones, anticipar problemas y establecer criterios corporativos homogéneos.

Un Sistema Operativo de la Fuerza Laboral

Para responder a este reto, PLANNAM propone el concepto de Sistema Operativo de la Fuerza Laboral: una capa común de gestión que conecte la planificación operativa con las políticas de personas y los sistemas corporativos.

Un sistema de esta naturaleza debe permitir gestionar de forma integrada las capacidades y limitaciones relevantes para cada puesto; las necesidades de cobertura; los turnos, descansos y vacaciones; las restricciones horarias; las incidencias y sustituciones; los saldos de horas; y los correspondientes circuitos de validación.

Su finalidad no es sustituir el criterio humano, sino proporcionar a responsables y departamentos información común, reglas transparentes, trazabilidad y capacidad de anticipación. De este modo, las excepciones dejan de resolverse mediante improvisaciones individuales y pueden gestionarse conforme a criterios corporativos previamente definidos.

“La tecnología no elimina por sí sola el absentismo ni la rotación. Lo que puede hacer es ayudar a que la organización sea más previsible, equitativa y coherente, evitando que una mala planificación añada tensión a problemas que ya son complejos”, explica el CEO de PLANNAM.

La evidencia disponible respalda la conveniencia de esta perspectiva. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda adaptar las tareas y los entornos a las capacidades de los profesionales de mayor edad e incluye entre las posibles mejoras organizativas la distribución de tareas ajustada a las capacidades y la flexibilidad horaria. La OCDE, por su parte, señala que una mayor flexibilidad en la organización del tiempo puede mejorar la satisfacción laboral y favorecer la retención, aunque no sea aplicable de la misma manera a todos los puestos.

PLANNAM sostiene que abordar el absentismo y la rotación exige una estrategia integral: prevención y salud laboral, una gestión sanitaria más ágil, condiciones económicas adecuadas, conciliación, adaptación de puestos y una planificación operativa capaz de trasladar esas políticas al día a día.

Para la compañía, convertir la gestión de la fuerza laboral en una disciplina corporativa puede contribuir a reducir conflictos evitables, mejorar la experiencia de las personas y reforzar simultáneamente la productividad y la calidad del servicio al cliente.

Sobre PLANNAM

PLANNAM es una empresa tecnológica con sede en Castelldefels (Barcelona), especializada en planificación y optimización de la fuerza laboral para organizaciones intensivas en personas y con operaciones complejas. Su Sistema Operativo de la Fuerza Laboral conecta demanda, capacidad, planificación y ejecución para facilitar decisiones anticipadas, trazables y alineadas con los objetivos operativos, económicos y laborales. La compañía trabaja con organizaciones de sectores como telecomunicaciones, industria química, farmacéutica, retail y servicios.

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