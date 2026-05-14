Planos a escala real; la herramienta definitiva para el sector inmobiliario - Blau Projects

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa mallorquina, única en España en proyectar planos a escala real, trabaja ya con agencias como Engel&Völkers y John Taylor, arquitectos nacionales e internacionales así como con cadenas hoteleras.

Santa Ponça, Mallorca, 15 de mayo.- Cuando un cliente entra por primera vez al espacio de Blau, lo primero que hace es mirar el suelo. Ahí están los planos de su futura vivienda proyectados a tamaño real: cada habitación, cada pasillo, cada metro cuadrado en su sitio exacto. Puede caminarlos. Puede comprobar si el sofá que tiene en mente cabe. Puede entender, de verdad, cómo va a vivir.

Blau Projects es la única empresa en España que ofrece proyección de planos arquitectónicos a escala 1:1. Instalada en una nave de 800 m en el polígono Son Bugadelles de Santa Ponça, cuenta con una superficie de proyección de suelo de 340 m, complementada con una pantalla vertical de 460" en la que se pueden proyectar planos de situación, alzados, renders, vídeos o tours 360. El espacio dispone también de mobiliario real —salones, dormitorios, baños, terrazas, paredes móviles— y tiene acceso para vehículos, lo que permite probar in situ la maniobra de aparcamiento.

Por qué le importa esto al sector inmobiliario

El proceso de venta inmobiliaria tiene un cuello de botella histórico: la distancia entre lo que el plano dice y lo que el cliente entiende. Los renders ayudan, las visitas a pisos piloto también, pero ambos tienen un coste alto y llegan tarde. Blau resuelve ese problema antes de que aparezca.

Para las promotoras, el espacio permite hacer jornadas de puertas abiertas y vender sobre plano con algo que los renders no ofrecen: la sensación de escala real. El cliente no interpreta el espacio, lo recorre. Eso acorta el ciclo de decisión y reduce las dudas post-compra sobre distribuciones o reformas. Blau también acoge sesiones de trabajo conjuntas entre promotores, arquitectos e inmobiliarias, facilitando que todos los agentes del proceso compartan una misma lectura del proyecto antes de salir al mercado. Otro de los puntos fuertes es la posibilidad de presentar a inversores locales los inmuebles en los que pueden invertir en el extranjero.

El sector hotelero obtiene también un gran beneficio en términos de ahorro de tiempo y confianza en la toma de decisiones. Las numerosas cadena hoteleras locales pueden revisar y validar proyectos de construcción o reforma en el extranjero reduciendo al mínimo los desplazamientos.

Para las agencias y consultoras inmobiliarias, Blau funciona como servicio diferenciador en la relación con el cliente. En la venta de vivienda a reformar, el espacio permite validar sobre plano las posibilidades reales de intervención, lo que despeja dudas concretas y acelera la decisión de compra.

Sobre Blau Projects

Blau Projects 2024 nació en 2024 con sede en Santa Ponça, Mallorca. Es miembro del Mallorca Design District y tiene presencia en tres idiomas —español, inglés y alemán— para dar servicio al mercado internacional de la isla. Actualmente está preparando la expansión al resto de España en un modelo de licencia.

Instagram: www.instagram.com/blau.projects

Web: blauprojects.es

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