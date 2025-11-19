La planta de bioconjugados de Piramal Pharma Solutions en Grangemouth recibe certificados GMP de la MHRA

(Información remitida por la empresa firmante)

- La planta de bioconjugados de Piramal Pharma Solutions en Grangemouth, Reino Unido, recibe certificados GMP actualizados de la MHRA

Estos certificados cubren todas las actividades realizadas en el edificio Helix de la planta, incluyendo el almacén y los laboratorios.

Los certificados se otorgaron tras la presentación por parte de la planta de un informe de cumplimiento de GMP de la MHRA y la superación de una inspección documental satisfactoria.

Los certificados actualizados tienen una validez de tres años.

MUMBAI, India, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), perteneciente a Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), se complace en anunciar que sus instalaciones en Grangemouth, Reino Unido, han recibido certificados GMP actualizados de la MHRA tras superar satisfactoriamente un informe de cumplimiento y una inspección documental.

Estos certificados abarcan todas las actividades dentro del edificio Helix de la planta, especializado en la fabricación y el análisis de sustancias farmacéuticas clínicas y comerciales. También se extienden a las áreas de almacén y laboratorio del edificio. Junto con los certificados GMP existentes, los certificados actualizados garantizan que Grangemouth esté bien equipada para respaldar los programas y las presentaciones regulatorias de sus clientes.

Como centro de desarrollo y fabricación de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) de Piramal Pharma Solutions, Grangemouth ofrece soluciones integrales para bioconjugados, desde el desarrollo de procesos hasta la ampliación de escala. La planta también desempeña un papel fundamental en el programa ADCelerate™, que optimiza el proceso desde la I+D hasta la producción GMP para que las terapias con bioconjugados que salvan vidas lleguen a los pacientes en la clínica con mayor rapidez.

Los certificados GMP actualizados de la MHRA reflejan el compromiso continuo con la excelencia en Grangemouth, como lo demuestra su excepcional historial regulatorio y su larga trayectoria de inspecciones exitosas por parte de la FDA de EE. UU., PMDA, ANVISA, el Ministerio de Salud de Turquía y la FDA de Corea del Sur.

"Este logro subraya el compromiso de la planta de Grangemouth con el mantenimiento de los más altos estándares de calidad en todas sus operaciones", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Con estos certificados GMP actualizados de la MHRA, la planta puede seguir apoyando a nuestros socios en esta área crucial del desarrollo de fármacos, ayudándoles a llevar terapias con bioconjugados a los pacientes que las necesitan con la máxima precisión, eficiencia y fiabilidad".

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios de péptidos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluidas vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración de Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros de desarrollo y fabricación a nivel mundial y una red de distribución global presente en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de genéricos para hospitales complejos; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de venta libre para el bienestar y el cuidado de la salud. Además, AbbVie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre AbbVie y PPL y una de sus compañías asociadas, se ha consolidado como líder en el mercado de oftalmología en la industria farmacéutica india. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

*Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

