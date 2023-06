La planta de Kstar en Guangming, galardonada con el Premio Nacional de Fábrica Verde

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Kstar (002518.SZ), proveedor líder de infraestructuras para centros de datos, ha anunciado que su planta del distrito de Guangming, en Shenzhen, ha sido galardonada con el premio National Green Factory por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. El galardón es otro "logro verde" recibido por Kstar tras haber sido seleccionada como representante corporativa para figurar en el informe Corporate Net Zero Pathway publicado por organismos de la ONU para reconocer los esfuerzos de las empresas por alcanzar la neutralidad de carbono.

El Certificado de Fábrica Verde pretende seleccionar empresas con el máximo nivel de reconocimiento a sus esfuerzos por impulsar la sostenibilidad. Fábrica Verde se refiere al uso intensivo de la tierra, materias primas inocuas, producción limpia, reciclado de residuos y energía baja en carbono. La lista de este año incluye 662 Fábricas Verdes.

Fábrica Verde con energía baja en carbono

Comprometida a ser una empresa responsable con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental y fomentar una comunidad sana, Kstar lleva mucho tiempo abogando por el crecimiento ecológico. En la fase inicial de construcción de la planta, Kstar desarrolló un sistema fotovoltaico en el tejado que puede generar unos 0,6 millones de kilovatios hora de electricidad ecológica al año, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 220,4 toneladas.

Cadena de suministro ecológica

Kstar también ha creado un sistema de desarrollo sostenible que abarca toda la cadena de suministro y obtuvo la certificación ISO4001 en 2005. La empresa trabaja sólo con proveedores que cumplen las normas sociales y medioambientales y reducen el derroche de energía utilizando materiales no peligrosos, equipos de bajo consumo y reciclando recursos.

Productos y soluciones ecológicos

En los últimos años, China ha acelerado la transformación hacia energías limpias y bajas en carbono. En este proceso, los productos, tecnologías y soluciones de Kstar desempeñan un papel importante en el rápido desarrollo de la energía limpia en el país.

En el sector de los centros de datos, Kstar ofrece una amplia gama de productos, como soluciones UPS con certificación Energy Star, aire acondicionado de precisión de frecuencia variable con un ahorro energético del 30% y soluciones modulares para centros de datos que ayudan a reducir el consumo energético de la industria. En el sector fotovoltaico y de almacenamiento de energía, las soluciones fotovoltaicas y ESS de la empresa han participado en varios proyectos de centrales fotovoltaicas y ESS residenciales a gran escala en todo el mundo, con una instalación total de 42 GW.

Acerca de Kstar

Fundada en 1993, Shenzhen KSTAR Science and Technology Co Ltd. (Kstar) es líder mundial en UPS, centros de datos modulares, soluciones fotovoltaicas y ESS. Según el último informe de Omida, Kstar ocupa el quinto puesto en el mercado mundial de UPS. Para más información, visite https://www.kstar.com. Para consultas sobre ventas, envíe un correo electrónico a sales@kstar.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-planta-de-kstar-en-guangming-galardonada-con-el-premio-nacional-de-fabrica-verde-301830997.html