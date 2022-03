Atlas Renewable Energy’s 244MWp Sol del Desierto solar farm in Chile has begun operations

Atlas Renewable Energy’s 244MWp Sol del Desierto solar farm in Chile has begun operations - ATLAS RENEWABLE ENERGY/PR NEWSWIRE

- La planta solar Sol del Desierto de Atlas Renewable Energy (244 MWp) en Chile evitará emisiones de CO2 equivalentes a las de 47.000 vehículos al año

La planta solar, que ya se encuentra en funcionamiento, está situada en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta, Chile y fue construida con tecnología bifacial. La planta tiene una capacidad total de 244 MWp y proporcionará energía limpia a la red. Tiene un contrato de compra de energía a largo plazo con Engie Energía Chile. El proyecto contribuirá a lograr alcanzar las metas del plan de descarbonización del Gobierno de Chile.

SANTIAGO, Chile, 23 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy marca un nuevo hito en el camino hacia la implementación de energías limpias en Chile, con la puesta en marcha de una de las plantas solares más grandes del país. Sol del Desierto se sitúa en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta, y dispone de una capacidad total de 244 MWp. Con 582.930 paneles solares repartidos a lo largo de 479 hectáreas, la planta generará una capacidad anual de 714 GWh. El proyecto solar es una parte importante del plan de descarbonización del Ministerio de Energía de Chile, que busca retirar y/o convertir la mitad de las centrales eléctricas a carbón para el año 2025.

El proyecto, que ya se ha puesto en marcha, cuenta con un acuerdo de compra de energía solar (PPA) a largo plazo entre Atlas Renewable Energy y Engie Energía Chile, comprometiéndose a suministrar 550 GWh/año de energía solar fotovoltaica durante un período de 15 años. La generación de la planta permite llevar a cabo el suministro de energía limpia y llegar hasta 345.198 hogares.

Sol del Desierto evitará 368.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a sacar de la circulación a más de 47.000 vehículos al año. El parque solar también destaca por su eficiencia. Fue desarrollado contando con la tecnología bifacial, que permite obtener energía de las caras trasera y delantera para cada uno de sus módulos solares.

Proyecto innovador a nivel internacional

El responsable general de la compañía para Chile, Alfredo Solar, indicó: "En Atlas Renewable Energy desarrollamos nuestros proyectos con un fuerte compromiso con el medio ambiente, el entorno y la inclusión. Es por ese motivo que Sol del Desierto destaca no solo por su aporte a la energía limpia sino también por el cuidado de la naturaleza circundante, la conservación de los yacimientos arqueológicos, y sobre todo por haber puesto especial foco en la inclusión de mano de obra femenina en su construcción".

Por ello, el desarrollo de la planta impulsó programas de responsabilidad social y ambiental, destacando sobre todo el trabajo de Atlas y sus colaboradores con la comunidad de María Elena, a través de diversas iniciativas encaminadas a promover la diversidad, la inclusión y la participación local en el proyecto.

Uno de los proyectos más destacados fue el programa " We are part of the same energy ",que ha proporcionado capacitación técnica en montaje de módulos solares y electricidad a 66 vecinas de la comuna para que accedieran a optar a puestos de trabajo dentro la construcción de la planta, además de para otros proyectos que se están construyendo en la zona. Gracias a este programa, en el que participaron las empresas contratistas, la construcción de Sol del Desierto ha logrado contar con una cifra de 135 mujeres repartidas en diferentes puestos operativos y de supervisión, haciendo crecer la representación femenina en la construcción de un proyecto solar del tradicional, que ha pasado del 2% al 15%.

Además, debido a su compromiso con el medio ambiente y el respeto por la naturaleza y las comunidades, Atlas Renewable Energy desarrolló una serie de iniciativas para proteger la cultura local y el medio ambiente. Uno de ellos fue un plan para proteger una serie de caminos patrimoniales , senderos y vías férreas que estaban en uso durante el auge del salitre en Chile. Además, se han recolectado un total de 42 objetos que dan testimonio de la vida cotidiana de esa época, los cuales están siendo estudiados en Santiago y luego serán trasladados al Museo de Historia Natural de Antofagasta. Además, se ejecutó un programa de rescate, reubicación y control de lagartos que viven cerca de Sol del Desierto . Esto con el objetivo de proteger a estos reptiles previo a la construcción de la planta.

Planes de inversión en Chile

Chile es uno de los países donde se proyecta un crecimiento relevante de la industria en los próximos años, debido a la política de descarbonización adoptada por el gobierno y la creciente demanda de fuentes limpias y de bajo coste destinadas al abastecimiento de grandes consumidores privados como la industria minera. Atlas Renewable Energy apuesta fuerte por este mercado, centrándose en tecnologías como la eólica, la solar y el almacenamiento.

En tan solo unos años, Atlas ha desarrollado proyectos en Chile con un claro enfoque a largo plazo, tanto con sus socios comerciales como a nivel de suministro a clientes regulados. En el país, la compañía suma un total de 441 MW, y en la región, llega a una cifra total de 2.268 MW de proyectos contratados en Chile, México, Brasil y Uruguay, que contribuyen a la transformación energética de Latinoamérica hacia fuentes más limpias. La compañía espera seguir consolidando su presencia en los países donde ya está presente y expandirse a otras regiones con proyectos energéticos innovadores y sostenibles.

Acerca de Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una compañía dedicada a la generación de energía renovable que ha estado desarrollando, financiando, construyendo y operando proyectos de energía renovable bajo contratos a largo plazo en todo el continente americano desde principios del año 2017. Atlas Renewable Energy incluye un equipo experimentado con la trayectoria más larga en la industria energética solar en Latinoamérica. La compañía cuenta con el reconocimiento gracias a sus elevados estándares en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de gran envergadura.

Atlas Renewable Energy forma parte del Energy Fund IV, levantado por Actis, uno de los principales inversores de capital privado en el sector energético. El crecimiento de Atlas Renewable Energy se centra en los mercados más estables de la región, utilizando su experiencia demostrada en el desarrollo, comercialización y estructuración para acelerar la transformación hacia energía limpia. Al comprometerse activamente con la comunidad y las partes interesadas en el centro de su estrategia, la empresa trabaja todos los días para ofrecer un futuro más limpio.

Si desea conocer más acerca de Atlas Renewable Energy, visite www.atlasrenewableenergy.com

Contacto: Dave Chambers / dchambers@headlandconsultancy.com / +44 (0) 75 5788 7405