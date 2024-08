(Información remitida por la empresa firmante)

-La planta de Yuchai de Tailandia se pone en funcionamiento y crea una nueva era en la estrategia de globalización

BANGKOK, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. abrió oficialmente en Samut Prakan en medio de grandes expectativas el 20 de agosto, hora local. Como primera fábrica en el extranjero de Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) (NYSE:CYD), representa un hito significativo en la estrategia de globalización de Yuchai, destacando el mayor desarrollo de Yuchai en los mercados extranjeros. Se espera que este establecimiento inyecte un nuevo impulso al crecimiento de Yuchai, particularmente en el mercado del sudeste asiático.

En la ceremonia de apertura, altos dirigentes de Yuchai, representantes de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de China en Tailandia, socios clave e invitados de varios sectores presenciaron este momento histórico. Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. produce principalmente motores diésel, motores de gas y motores de energía limpia. Los productos iniciales que se pusieron en producción incluyen las series K08, S06 y S04. En el futuro, permitirá la producción de productos de la serie Yuchai 2-11L.

Como uno de los primeros exportadores de motores en China, Yuchai ha estado exportando sus productos al sudeste asiático desde la década de 1970. Durante el último medio siglo, Yuchai ha acelerado su ritmo hacia la globalización. Especialmente durante la última década, con la ayuda de la política de cooperación abierta entre China y los países de la ASEAN, Yuchai ha aprovechado al máximo sus ventajas en ubicación, producto y canal, convirtiéndose en un pionero en la expansión del mercado de la ASEAN. En 2004, Yuchai exportó sólo 400 unidades a la ASEAN. En los últimos años, el volumen de exportación ha aumentado a más de 20.000 unidades al año. Hasta ahora, Yuchai ha establecido 21 instituciones en el extranjero y 495 agentes de servicio, con más de 680.000 motores en todo el mundo.

En la nueva era, tomando la fábrica de Tailandia como un importante punto de partida de su estrategia de globalización, Yuchai fortalecerá aún más la cooperación con socios clave como Beiqi Foton para mejorar la competitividad de los productos y expandir su presencia en el mercado del sudeste asiático. A través de este diseño estratégico, Yuchai pretende aumentar significativamente su participación de productos en los mercados extranjeros, consolidando y expandiendo aún más su mercado para sentar una base sólida para el crecimiento comercial global.

Vale la pena señalar que Yuchai cooperará con KIM LONG MOTOR, una filial de FUTA Group, para construir nuevas fábricas en Vietnam. Al mismo tiempo, las negociaciones de cooperación estratégica en Europa y Oriente Medio también están avanzando. El primer motor K08 de la fábrica de Yuchai en Tailandia salió oficialmente de la línea de producción y se entregó a los clientes, lo que marca el lanzamiento oficial del plan de mercado global concebido conjuntamente por Yuchai y sus socios.

Li Hanyang, presidente de Yuchai, afirmó que en el futuro, Yuchai aprovechará el apoyo estratégico de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta y del Área de Libre Comercio China-ASEAN. Yuchai tiene como objetivo convertir su fábrica de Tailandia en una instalación avanzada que enfatice la fabricación de alta gama, inteligente, digital y ecológica. Esto respaldará el plan de duplicación de Yuchai y proporcionará más productos de alta calidad a los clientes, promoviendo el desarrollo de alta calidad de la cadena industrial en China, Tailandia y la región ASEAN.

