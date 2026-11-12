Plástico reciclado en vehículos nuevos: los retos de la normativa europea - ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- La industria automovilística europea deberá incrementar progresivamente el uso de plástico reciclado en vehículos nuevos. El Reglamento (UE) 2026/1738, relativo a la circularidad de los vehículos y su gestión al final de su vida útil, establece objetivos obligatorios de contenido reciclado que modificarán las necesidades de suministro de los fabricantes y reforzarán el papel de las materias primas secundarias. En este nuevo escenario, ACTECO, compañía especializada en la gestión y valorización de residuos industriales y el reciclaje de plásticos, desempeña un papel relevante en la recuperación de materiales y su reincorporación a nuevos procesos productivos.

Nuevos porcentajes y requisitos de procedencia

Según el artículo 6 del reglamento, los nuevos tipos de vehículos homologados a partir de septiembre de 2032 deberán incorporar al menos un 15% de plástico reciclado posconsumo, porcentaje que aumentará hasta el 25% en 2036. Estas cantidades se calculan sobre el peso de los plásticos incluidos en la obligación, no sobre el peso total del automóvil.

La normativa también establece que al menos el 20% de cada objetivo obligatorio deberá proceder de vehículos al final de su vida útil o de componentes retirados durante su utilización. El resto podrá obtenerse de residuos posconsumo de otros sectores, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Esta diversificación de fuentes de suministro refuerza el valor estratégico del reciclaje de plásticos para la industria, al ampliar las oportunidades para recuperar materiales de diferentes procedencias y reincorporarlos a nuevos procesos productivos.

Reciclaje mecánico para obtener materiales de calidad

La incorporación de contenido reciclado exige materiales con propiedades adecuadas para cada componente y una procedencia documentada. El reciclaje mecánico de plásticos, mediante procesos de clasificación, tratamiento y transformación, permite recuperar polímeros y convertirlos en materias primas secundarias para la automoción.

Entre los materiales de interés destacan el polipropileno reciclado (PP), utilizado en diferentes piezas interiores y exteriores, y el ABS reciclado, que presenta propiedades como resistencia al impacto y estabilidad dimensional, según su formulación. Su incorporación debe ajustarse a las especificaciones técnicas y requisitos de calidad de cada fabricante.

Trazabilidad y capacidad de suministro

La disponibilidad de residuos plásticos procedentes de automoción y de otros sectores puede ampliar las alternativas de suministro, aunque exige sistemas adecuados de separación, control y trazabilidad.

Empresas especializadas como ACTECO recuperan y transforman polímeros mediante procesos de reciclaje mecánico. La compañía dispone de certificación RecyClass para sus procesos de reciclaje de plásticos, que permite verificar la trazabilidad y el contenido reciclado de los materiales incluidos en su alcance.

El reto para la industria será conectar la recuperación de residuos con la fabricación de nuevos componentes, garantizando materias primas secundarias de calidad y aprovechando los recursos disponibles para avanzar hacia una automoción más circular.



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