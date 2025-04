La plata al alza a largo plazo: La generación joven toma la delantera.

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWS AKTUELL // Fráncfort del Meno, 14 de abril 2025 – Mientras el metal precioso gana importancia a nivel internacional, en España sigue siendo en muchos casos un tesoro por descubrir. Aunque se le conoce como el "hermano pequeño" del oro, solo en 2024 ha logrado un aumento de precio del 29 %. Por encargo de Degussa Goldhandel, la entidad demoscópica YouGov ha llevado a cabo recientemente una encuesta representativa a este respecto. De ella se desprende que, en el comportamiento inversor de muchos alemanes, la plata sobrevive en su pequeño nicho, aunque con una excepción muy sugerente: la generación joven, que conoce el potencial de este metal tan versátil y lo busca cada vez más como objetivo de inversión.

La plata: además de un adorno, una inversión infravalorada

La plata está presente en nuestra vida cotidiana, aunque casi siempre con fines ornamentales o decorativos. Como inversión, por el contrario, su papel hasta la fecha ha sido más bien secundario. Tan solo en torno al tres por ciento de las personas encuestadas poseía plata en forma de productos financieros como ETFs o certificados. Con un 14 %, los activos físicos clásicos (como lingotes o monedas de plata) también se mostraban relativamente poco utilizados. En comparación: el oro como activo a largo plazo está presente en un número claramente mayor de economías domésticas.

Los jóvenes creen en la plata y en el futuro

Un dato alentador: las personas entre 18 y 24 años de edad muestran un interés creciente por la plata como activo de inversión. Dentro de este grupo de edad, un nueve por ciento lleva a cabo ya inversiones específicas en plata, lo cual supone más del doble que en el promedio de la población. Christian Rauch, CEO de Degussa Goldhandel, ve en ello una señal clara: *Queremos hacer que los metales preciosos sean accesibles para todo el mundo, y en concreto para la gente joven que hoy ya está pensando en el mañana. Para iniciarse en la inversión en metales preciosos, la plata es una vía particularmente accesible*.

Por su atractivo precio de entrada, combinado con el creciente entusiasmo por las tecnologías del futuro –como en las áreas fotovoltaica o electromovilidad–, la plata resulta atractiva justamente para inversores jóvenes. La razón está en que la plata asume un papel esencial en muchas de estas tecnologías clave. *La plata significa innovación, futuro y estabilidad –afirma Rauch– y eso se está viendo cada vez más claro, especialmente entre la gente más joven.*

Necesidad de información y un potencial enorme por descubrir

A pesar de las señales positivas, aún persisten ciertas reservas entre muchos inversores: tan solo un 10 por ciento de ellos tiene en este momento planes concretos de invertir más en plata. Para aproximadamente el 44 % no es una opción, y el 24 % se muestra indeciso. El principal motivo: desconocimiento de las ventajas concretas de la plata. 48 % de los encuestados no aprecian apenas sus diferencias con el oro, y tan solo un 39 % menciona como ventaja su precio más asequible. A día de hoy, solo un 24 por ciento de la población es consciente del enorme potencial de la plata en tecnologías que están definiendo el futuro. Y, sin embargo, ahí es donde radica una gran oportunidad: la labor divulgativa puede ayudar a cambiar la visión sobre la plata para no percibirla como la *hermana pequeña* del oro sino como una inversión por sí misma con interesantes perspectivas.

Una sólida evolución, un sólido argumento

En este contexto, las cifras hablan con claridad: desde marzo de 2020, el precio de la plata se ha triplicado, pasando de unos 11 euros a los actuales 31 euros. Solo en el año 2024, la plata subió un 29 % en euros y un 21 % en dólares estadounidenses. La combinación de demanda industrial con un interés inversor creciente otorga al metal ese dinamismo tan notable que muchos inversores siguen hoy minusvalorando.

Sobre la encuesta

Los datos de esta encuesta se basan en entrevistas online realizadas a miembros del panel de YouGov que aceptaron participar. En total, se encuestaron a 1.091 personas entre el 18 y el 20 de febrero de 2025. Los resultados se ponderaron por edad, sexo y región, y son representativos de la población española mayor de 18 años.

Sobre Degussa Goldhandel

El nombre Degussa es sinónimo de calidad y estabilidad en el mundo de los metales preciosos. Como asociado competente en lingotes para inversión y monedas bullion, Degussa Goldhandel presta servicios integrales para la inversión en metales preciosos y es líder del mercado europeo en comercialización de metales preciosos por vía no bancaria. Con cerca de 220 personas en plantilla, la empresa trabaja en este momento en 16 sucursales repartidas entre Alemania, Suiza, España y Gran Bretaña.

