COMUNICADO: La plataforma analítica Value Xd(TM) está entre las principales scaleups tecnológicas de Reino Unido

Publicado 04/12/2019 12:01:32 CET

Se trata del primer ecosistema analítico del mundo para inversión en impacto sostenible - un ganador regional

EXETER, Inglaterra, 4 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El mundo de la analítica está cambiando de forma rápida, y los últimos finalistas dentro de la competición Rising Stars en Reino Unido, organizada por medio de Tech Nation en asociación con Microsoft, Talent Works, Soldo y BDO Drive, revela una nueva era por delante. Value Xd(TM) ha sido declarada ganadora regional en el Sureste de Reino Unido, además de ser semifinalista.

Ofreciendo una plataforma analítica única que transforma nuestra cadena de valores analíticos existentes, la plataforma Value Xd(TM) es el primer ecosistema analítico del mundo dedicado a la inversión con un impacto sostenible. Presenta las herramientas únicas que permiten la alineación de las inversiones diarias y decisiones de negocios con los principios medioambientales y los Global Development Goals.

La lista de seleccionados de Value Xd(TM) es un testimonio de un nuevo mundo, un mundo preparado, más que nunca, para hacer frente al cambio climático, además de adoptar las herramientas que traducirán los principios en acción, y los objetivos en realidades.

Armen V. Papazian, graduado por la King's College Cambridge University y fundador y consejero delegado de Value Xd(TM), reaccionó a la lista de seleccionados así:

"Estamos emocionados con las noticias, y estamos dispuestos a avanzar. Vamos a hacer lo mejor para mostrar esta plataforma revolucionaria. Creemos que una arquitectura analítica transformada es necesaria, siendo además una parte integral de nuestros esfuerzos mundiales para llevar el equilibrio a nuestro mundo, para asegurar la sostenibilidad y responsabilidad y situarlas en el centro de nuestros negocios y decisiones de inversión".

Vicky Hunter, responsable de dedicación de empresarios de Tech Nation para el Suroeste, describió la competición, además de la consecución de Value Xd, de la siguiente forma:

"Se trata de una cantidad enorme de tecnología innovadora que se ha creado por medio de toda la profundidad del Suroeste, siendo esto evidente en la propagación de las aplicaciones vistas este año en Rising Stars".

"Desde Cornwall hasta Cotswolds, los empresarios están interrumpiendo industrias, creando además nuevas soluciones para los problemas reales. Aquí existe una red fantástica, con los fundadores apoyando el crecimiento de sus negocios, pensando acerca de la sostenibilidad y escalabilidad, y como yo estando seguros de que South West Does It Best. Estoy muy emocionado de que Value Xd(TM) lo haya conseguido, y estoy impaciente por ver el progreso venidero en los próximos meses".

Enlace de anuncio:

https://technation.io/news/introducing-the-top-33-early-stag... [https://technation.io/news/introducing-the-top-33-early-stag...]

Acerca de Tech Nation

La visión de Tech Nation es la de hacer que reino Unido sea el mejor lugar para imaginar, comenzar y hacer crecer un negocio digital. Su misión es otorgar poder a los ambiciosos empresarios tecnológicos para crecer con más rapidez a través del conocimiento y las conexiones; construir una economía de Reino Unido que encaje en la próxima generación. Tech Nation ayuda a las empresas que comienzan a competir de forma mundial para proporcionar trabajos, habilidades y una productividad superior para Reino Unido y construir una economía que encaje en nuestro futuro. https://technation.io/ [https://technation.io/]

Acerca de la competición Rising Stars 2.0:

Rising Stars 2.0 es la única competición nacional para empresas que comienzan de Reino Unido, y se ha diseñado para mostrar y hacer crecer el perfil sobre las mejores compañías tecnológicas de fase inicial desde todas las áreas del país. La competición culmina en una Grand Final en Londres en la que las 20 mejores compañías, seleccionadas por nuestro panel de jueces, entrarán en un panel de elevado perfil y audiencia para ser nombradas como una de nuestras 10 Rising Stars. https://technation.io/programmes/rising-stars/ [https://technation.io/programmes/rising-stars/]

Acerca de Value Xd:

Value Xd Ltd es un proveedor de Reino Unido de plataforma de analítica basada en nube registrado y HQ-ed. Su primer lanzamiento, Value Xd Impact, se ha concebido como el primer ecosistema analítico del mundo dedicado a la inversión de impacto y sostenible. La plataforma de Value Xd reinventa toda la cadena de valor analítica, desde la investigación y recopilación de datos, hasta el análisis, simulación, pruebas, información, resentimiento, edición y capacidad compartida. Su universo analítico auto-contenido está respaldado por medio de las características únicas y sin precedentes que otorgan poder a los analistas y organizaciones con una plétora de herramientas basadas en nube que aumentan la eficacia y efectividad. https://valuexd.com/ [https://valuexd.com/]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1039109/ValueXd_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1039109/ValueXd_Logo.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039110/value_xd.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1039110/value_xd.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Teléfono: +44 (0)7480-851282

Sitio Web: https://valuexd.com//