(Información remitida por la empresa firmante)

- La plataforma ESS de Huawei Smart String Grid Forming recibe la primera certificación de capacidad de formación de red de nivel más alto (L4) de la industria por parte de TÜV SÜD

SHENZHEN, China, 24 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- TÜV SÜD ha publicado de forma oficial el Libro Blanco sobre la Clasificación de Capacidades y Rendimiento para Unidades y Sistemas de Almacenamiento de Energía para la Formación de Redes. TÜV SÜD también concedió a la Plataforma ESS de Formación de Redes Smart String de Huawei la primera certificación L4 del mundo por su máxima capacidad de formación de redes. Se trata de la primera vez, a nivel mundial, que un sistema de almacenamiento de energía consigue la certificación L4 de capacidad de formación de redes. Esto marca la transición del almacenamiento de energía para la formación de redes de la verificación técnica a una nueva fase de madurez industrial, donde se estandariza, cuantifica y certifica. Esta certificación sirve para establecer un nuevo referente de cara a la estabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos con una alta penetración de energías renovables.

El almacenamiento de energía para la formación de redes está evolucionando hacia el soporte del sistema, y es necesario disponer con urgencia de un marco unificado para la evaluación de capacidades

La proporción de energías renovables y dispositivos de electrónica de potencia dentro de los sistemas eléctricos sigue aumentando. Como resultado, los nuevos recursos basados en tecnología tienen que asumir de forma gradual la inercia, el soporte de voltaje, la amortiguación de oscilaciones de potencia y otras capacidades de estabilidad que proporcionan los generadores síncronos tradicionales. Los sistemas de almacenamiento de energía destinados a la formación de redes integran la regulación de energía con capacidades activas de soporte a la red. Están evolucionando desde los dispositivos de almacenamiento de energía tradicionales hasta convertirse en importantes recursos de estabilidad para los nuevos sistemas eléctricos.

A la vez, los diferentes dispositivos varían significativamente en cuanto al alcance del soporte, el rendimiento dinámico, el funcionamiento en modo isla y la restauración del sistema. La industria necesita disponer con urgencia de un marco de evaluación claro para responder a las preguntas: "¿Qué capacidades de formación de redes están disponibles, qué nivel pueden alcanzar y cuánta responsabilidad del sistema pueden asumir?".

Sistema de cinco niveles para la evaluación de capacidades de formación de redes: Medición y verificación de las contribuciones al sistema

El documento técnico publicado de forma reciente es una proposición entorno a un modelo de madurez de capacidad de formación de cuadrículas de cinco niveles, de L0 a L4. Este modelo sirve para centrar su evaluación en las contribuciones reales de los dispositivos y plantas al sistema eléctrico. También define de forma concisa el camino de evolución de la capacidad desde el seguimiento de la red tradicional, pasando por la formación de la red de voltaje local, la formación de la red auxiliar regional y la formación de la red de dominio completo condicional, hasta la formación de red de dominio completo avanzada. El enfoque de la evaluación se ha ampliado desde si una sola función está disponible hasta abarcar la cobertura de capacidades, niveles de rendimiento, niveles de verificación y contribuciones a la resiliencia del sistema. Esto permite realizar una evaluación basada en evidencia de diferentes capacidades de formación de redes y la selección de niveles apropiados para los diferentes requisitos de las aplicaciones.

El documento técnico se centra en capacidades básicas como la formación de redes, el soporte de frecuencia, el soporte de voltaje, el soporte de resistencia del sistema y el soporte de fallos. Gracias a la consideración de factores como la velocidad de respuesta, la resistencia del soporte y los límites operativos, impulsa la evaluación de la formación de cuadrículas desde descripciones funcionales hacia una verificación del rendimiento medible. También amplía los requisitos de verificación desde dispositivos individuales hasta plantas.

De L0 a L4: la capacidad de formación de red aumenta nivel por nivel

Basándose en las contribuciones reales de los dispositivos y las plantas al sistema eléctrico, el libro blanco divide la capacidad de formación de la red en cinco niveles:

L0 Seguimiento de red tradicional: Depende de una referencia de red externa para su funcionamiento y carece de capacidad autónoma de formación de red.

L1 Formación de red de voltaje local: Establece el voltaje de forma autónoma y proporciona soporte de voltaje local.

L2 Formación de red auxiliar regional: Mejora aún más la robustez del sistema y admite el funcionamiento en redes débiles y la respuesta a fallos.

L3 Formación de red condicional de dominio completo: Proporciona soporte de inercia y frecuencia, y permite el funcionamiento en modo isla y el arranque en negro básico; el sistema aún requiere el soporte de un pequeño número de máquinas síncronas.

L4 Formación de red avanzada de dominio completo: Proporciona además supresión de oscilaciones de banda ancha, coordinación de formación de red de múltiples unidades y capacidades completas de restauración del sistema, con el objetivo de aumentar la resiliencia a nivel de sistema.

Huawei recibe la certificación L4: Las capacidades de formación de red a nivel de sistema obtienen reconocimiento de terceros

L4, "Formación de red avanzada de dominio completo", es el nivel más alto del que puede disponer este modelo. Además de contar con las capacidades de voltaje, frecuencia, robustez del sistema y soporte ante fallos, también requiere la supresión de oscilaciones de banda ancha, la restauración completa del sistema y la coordinación de la formación de red de múltiples unidades. Está centrada en el rendimiento a nivel de planta, incluyendo el arranque en negro avanzado, la conmutación fluida entre la red y la desconexión, y la capacidad de soportar fallos fuera de la red.

La plataforma ESS de Huawei para la formación de red a través de cadenas inteligentes ha obtenido la certificación L4, lo que indica que cumple con los requisitos más exigentes del modelo en lo que respecta al soporte del sistema, estabilidad dinámica y restauración coordinada. Gracias a esta certificación, el nivel más alto de capacidad de formación de red ya no es solo parte de un marco de evaluación, sino un logro técnico certificado por terceros. Esto también significa que los sistemas de almacenamiento de energía para la formación de red pueden desempeñar un papel más importante en la estabilización de la red y el restablecimiento del suministro eléctrico durante perturbaciones complejas, la separación del sistema y los cortes de energía. Estas capacidades sirven para sentar las bases de cara al funcionamiento de futuros sistemas de energía 100% renovables.

Abarcando desde avances tecnológicos hasta la clasificación de capacidades, y desde la verificación de ingeniería hasta la certificación por terceros, el almacenamiento de energía para la formación de redes avanza rápidamente hacia su aplicación a gran escala. La publicación de este informe técnico y la primera certificación L4 del mundo proporcionan a la industria unos puntos de referencia claros entorno a las capacidades y una base para su aplicación. Esto impulsará aún más el desarrollo coordinado de equipos, estándares, ingeniería y mercados, y contribuirá a la construcción de sistemas de energía nuevos, más seguros, estables y resilientes.

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