La plataforma Geotab ayuda a Milk & More a ahorrar más de 2 millones de libras al año

Utilizando las soluciones de Geotab, Milk & More aprovechó los datos de vehículos eléctricos (VE) casi en tiempo real para ayudar al equipo a optimizar activamente su flota

LONDRES, 8 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Geotab Inc . , líder mundial en soluciones de transporte conectado, ha ayudado a Milk & More, el líder pionero en entrega de alimentos y leche en línea, a proporcionar datos en tiempo real, reduciendo los costes operativos en más de 2 millones de libras al año, aumentando la seguridad general del conductor y las eficiencias de conducción en toda su flota centrada en la sostenibilidad.

Milk & More se embarcó en un ambicioso viaje en 2018, haciendo la transición de su flota de reparto de vehículos diésel a vehículos eléctricos (VE) de fabricación alemana, conocidos como Street Scooters. Desde entonces, ha lanzado 500 vehículos eléctricos, entre los que ahora también se incluyen los EV80. Este movimiento estratégico marca un hito importante, ya que convierte a Milk & More en la primera empresa del Reino Unido en implementar una flota de Street Scooter EV.

Hoy en día, la flota de Milk & More está compuesta por 500 vehículos eléctricos integrados con el dispositivo telemático Geotab GO, tras su extraordinario salto hacia la sostenibilidad. Junto con LEVL Telematics, socio de Geotab, la solución ofrece datos telemáticos en tiempo real y respalda el control del comportamiento del conductor, el consumo de energía y el impacto económico y ambiental de la transición a los vehículos eléctricos dentro de su flota.

El cambio a los vehículos eléctricos le ha ahorrado a la empresa más de 2 millones de libras en costes anuales de combustible, junto con una reducción de 1,8 millones de litros de consumo de diésel y 4.920 toneladas de emisiones de CO2, datos que la empresa pudo medir y rastrear gracias al poder de la telemática, impulsado por Geotab.

Al reflexionar sobre el impacto transformador de la solución de Geotab, Andy Sandison, director de flota de Milk & More, comentó: "La solución de gestión de flotas de Geotab consolida los datos de nuestra diversa flota de vehículos, proporcionando información valiosa para nuestro negocio. Antes de usar la telemática, teníamos poca o "No tenemos conocimiento de nuestra flota ni de su rendimiento. Ahora tenemos acceso a todos los datos sobre la gestión de la flota, el rendimiento, el comportamiento de los conductores y el impacto medioambiental. Las mejoras han sido nada menos que asombrosas".

Con una flota de cualquier tamaño, el desafío de monitorear y analizar eficazmente el comportamiento del conductor tanto para vehículos eléctricos como para motores de combustión interna (ICE) está en la mente de todos los administradores de flotas. La telemática desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar datos casi en tiempo real sobre el estado de los vehículos eléctricos, las necesidades de carga y el seguimiento de las entregas, centrándose al mismo tiempo en el comportamiento y la seguridad del conductor.

Los informes personalizados disponibles en el software de gestión de flotas basado en web MyGeotab, fácil de usar, permitieron a los gerentes de los centros logísticos de Milk & More incorporar métricas de comportamiento de seguridad en las charlas de herramientas para conductores. Esto proporcionó a los conductores comentarios invaluables, fomentando prácticas más seguras en la carretera. Al mejorar el comportamiento del conductor y reducir los incidentes de frenado brusco, aceleración, curvas y exceso de velocidad, la compañía logró una disminución del 21% en los casos de exceso de velocidad. Estas mejoras no sólo contribuyen a unas carreteras más seguras, sino también a una mayor eficiencia energética y una mayor autonomía de los vehículos eléctricos en un 19%.

De cara al futuro, Milk & More pretende ofrecer a sus clientes información transparente sobre los beneficios medioambientales de su creciente flota de vehículos eléctricos. Utilizando los datos precisos sobre emisiones de carbono de MyGeotab, la empresa aspira a mostrar sus iniciativas de sostenibilidad e involucrar a los clientes en su viaje ecológico.

David Savage, vicepresidente de Geotab, Reino Unido e Irlanda, comentó: "Milk and More es un poderoso ejemplo de cómo los datos inteligentes pueden generar información valiosa sobre el rendimiento de una flota. También es la piedra angular de un futuro sin emisiones de carbono. Milk and More es un ejemplo de cómo los datos casi en tiempo real pueden sentar las bases para un cambio fundamental en el rendimiento de la flota y un impacto ambiental reducido".

