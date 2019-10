COMUNICADO: La plataforma SSENSE lanza una aplicación móvil diseñada para ofrecer una experiencia de compra hiperpersonalizada

Publicado 23/10/2019 13:54:38 CET

- La plataforma de moda global SSENSE lanza una aplicación móvil diseñada para ofrecer una experiencia de compra hiperpersonalizada

Disponible en todo el mundo, la aplicación SSENSE permite a los usuarios explorar intuitivamente más de 40.000 estilos y 500 diseñadores.

MONTREAL, 23 de octubre de 2019 /CNW/ - SSENSE se complace en anunciar la llegada de su primera aplicación móvil, la cual está ahora disponible en todo el mundo para dispositivos iOS. La aplicación SSENSE fue desarrollada por el equipo de SSENSE para ofrecer una mejor experiencia de compra móvil con la exploración intuitiva de más de 40,000 artículos y 500 marcas para hombres y mujeres. La aplicación SSENSE se lanza con nuevas funciones que ofrecen una experiencia de compra hiperpersonalizada, la cual incluye recomendaciones personalizadas, filtros de búsqueda intuitivos y un catálogo de clasificación mejorado. La aplicación está disponible en Apple App store [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618544-1&h=2399603848&u...] en inglés, francés, japonés y mandarín.

TECNOLOGÍA AVANZADALa aplicación SSENSE fue creada íntegramente por su equipo interno de expertos técnicos y de diseño. Utilizando algoritmos patentados y conducta de navegación en su sitio web ssense.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618544-1&h=691760726&u=...], la aplicación móvil SSENSE facilita las compras con recomendaciones hiperpersonalizadas, un catálogo infinito de productos y opciones de filtro intuitivas. Cada modelo y algoritmo de recomendación fue desarrollado por los equipos internos de ciencia de datos, ingeniería y productos de SSENSE. La función de desplazamiento continuo es una herramienta específica para dispositivos móviles que permite nuevos descubrimientos de productos. La función fue desarrollada a partir de información centrada en datos, la cual se basa en la alta frecuencia a la que los usuarios hacen uso del widget "What Others Have Viewed" (Lo que otros han visto) en ssense.com.

DISEÑO INTUITIVOSSENSE desarrolló la aplicación a través de conversaciones directas con sus clientes, profundizando en las funciones que ellos realmente querían y desarrollando iteraciones basadas en las opiniones de los clientes, los grupos destinatarios y las pruebas. Con casi un 80% de su audiencia entre los 18 y los 34 años, la aplicación SSENSE responde a los movimientos de los dedos en la pantalla (deslizamientos, toques y pellizcos) a los que los usuarios están acostumbrados de forma innata. La identidad visual optimizada se desarrolló para eliminar cualquier obstáculo en el descubrimiento del cliente y para potenciar la exploración. El desplazamiento continuo en las páginas de inicio de los productos y en la página mejorada de descripción del producto (donde la imagen ocupa el 70% de la página) se diseñó para que los usuarios naveguen fácilmente entre estilos similares y puedan descubrir más. El diseño mejorado para dispositivos móviles crea un entorno óptimo para comprar en el extenso catálogo de más de 40.000 productos de diseñadores de lujo e independientes como Gucci, Prada, 1017 ALYX 9SM y Kwaidan Editions.

COMPRA PERSONALIZADA La página de inicio de la aplicación SSENSE está adaptada para el usuario y ofrece recomendaciones de productos hiperpersonalizadas basadas en las preferencias e historial de compras del usuario. Las recomendaciones adaptadas para el usuario mejorarán a medida que aumenta el uso de la aplicación. Las opciones de filtrado mejoradas permiten a los usuarios comprar de manera más personal por talla, diseñador y categoría.

A partir de hoy SSENSE también lanza la primera de una serie de 4 partes sobre SSENSE TECH [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618544-1&h=1819336958&u...], redactada por los expertos técnicos de SSENSE. Los artículos se publicarán con una frecuencia semanal y contendrán análisis pormenorizados sobre estrategia de productos, desarrollo de software, interfaz de usuario/experiencia de usuario y sistema de disposición de colecciones.

Acerca de SSENSESSENSE es una plataforma de moda de alcance global con sede en Montreal. Fundada en 2003, SSENSE está a la cabeza del comercio minorista direccional con su mezcla de estilos de lujo, casual y vanguardistas. Casi un 80% de su audiencia está entre los 18 y los 34 años. Con oficinas actualmente en 150 países que generan una media de 76 millones de visitas a la página al mes y con un crecimiento anual de doble dígito alto desde sus inicios, su área de enfoque se ha ampliado más allá de una entidad de comercio electrónico tradicional al explorar el vínculo entre contenido, comercio y cultura. Más que un simple comercio minorista, SSENSE se está convirtiendo en un protagonista cultural por mérito propio. Para obtener más información, visite ssense.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618544-1&h=2345070681&u...].

