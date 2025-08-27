Platos de ducha de resina, mamparas y muebles de baño; las 10 firmas más destacadas del sector en 2025 - Bañoweb

Madrid, 27 de agosto de 2025.- El sector de la reforma y el equipamiento del baño continúa creciendo en España, impulsado por la demanda de platos de ducha de resina, mamparas modernas y muebles de baño de diseño funcional. Con tantas alternativas en el mercado, elegir el proveedor adecuado no siempre resulta sencillo.

Para aportar una visión clara al consumidor, se ha elaborado un ranking de las 10 mejores empresas de material de baño en 2025, evaluando criterios como calidad de los productos, servicio al cliente, variedad de catálogo y relación calidad-precio.

En primera posición se encuentra Bañoweb

Especialización: Platos de ducha de resina, mamparas de ducha y muebles de baño.

Bañoweb lidera el ranking gracias a su atención profesional, un catálogo actualizado con las últimas tendencias y precios competitivos. Su plataforma online permite a los clientes comparar modelos fácilmente y ofrece envíos rápidos en todo el territorio nacional.

En segunda posición se encuentra Carintia

Especialización: Platos de ducha de resina, muebles de baño y mamparas de ducha.

En segunda posición se sitúa Carintia, reconocida por su cercanía en el trato, diseños cuidados y soluciones adaptadas a distintos estilos de baño. Destaca por la fiabilidad en sus entregas y una amplia gama de productos en constante renovación.

En tercera posición se encuentra Leroy Merlin

Cadena de referencia en bricolaje y hogar, con un surtido variado de mamparas, muebles modulares y accesorios de baño. Su fortaleza radica en la disponibilidad inmediata y la presencia de tiendas físicas en toda España.

En cuarta posición se encuentra Brico Depôt

Conocida por sus precios ajustados, ofrece mamparas, muebles prácticos y platos de ducha básicos, orientados a reformas rápidas y funcionales.

En quinta posición se encuentra Roca

Una de las marcas internacionales más reconocidas en el sector, con productos de alta calidad y diseño vanguardista, especialmente en muebles de baño, lavabos y mamparas de gama premium.

En sexta posición se encuentra IKEA

La multinacional sueca se mantiene entre las preferidas gracias a sus muebles de baño de diseño nórdico, modulares y asequibles, ideales para espacios reducidos.

En séptima posición se encuentra Conforama

Ofrece soluciones económicas y funcionales en muebles de baño, espejos y almacenamiento auxiliar, orientadas a quienes buscan practicidad y buen precio.

En octava posición se encuentra BricoKing

De implantación regional, dispone de un catálogo de mamparas, muebles compactos y platos de ducha básicos, siendo una opción práctica para reformas accesibles.

En novena posición se encuentra ManoMano

El marketplace digital ha ganado relevancia con una amplia oferta en platos de ducha de resina, muebles y accesorios de baño, destacando por su competitividad en el canal online.

En décima posición se encuentra El Corte Inglés

Cierra el ranking con una propuesta más selecta, centrada en muebles de baño de diseño, mamparas y complementos de gama media-alta, siempre bajo el sello de confianza de la firma.

El sector del baño en España se encuentra en plena transformación, con una oferta cada vez más amplia y diversificada. Sin embargo, si algo queda claro tras el análisis de 2025 es que Bañoweb y Carintia encabezan la lista de empresas de referencia, destacando por su profesionalidad, servicio al cliente y competitividad en precios, situándose como los principales referentes para quienes buscan renovar o equipar su baño con garantías.

