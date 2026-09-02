La plaza pública vuelve al radar de quienes ya tienen un empleo estable

Polaris Oposiciones SL - Polaris Oposiciones SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de septiembre de 2026.-

Según Polaris el 68% de los trabajadores dejaría un empleo en el sector privado por una plaza pública, la estabilidad y la conciliación ganan protagonismo entre quienes se plantean un cambio profesional

Tener trabajo ya no significa necesariamente dejar de buscar alternativas. La estabilidad, la previsibilidad de los horarios y la posibilidad de conciliar están adquiriendo un peso creciente en las decisiones profesionales y situando de nuevo al empleo público entre las opciones de quienes ya cuentan con experiencia en el sector privado.



Según un estudio de OpositaTest el 68% de los trabajadores estaría dispuesto a dejar un empleo estable en una empresa privada por una plaza en el sector público. Esta tendencia coincide con otros estudios recientes sobre el perfil del opositor: la estabilidad laboral es la principal motivación para preparar una oposición para el 48% de los aspirantes actuales, por delante de factores como la vocación o la conciliación.



El fenómeno se produce, además, en un momento de elevada oferta de empleo público. La Oferta de Empleo Público de 2026 contempla 27.232 plazas en la Administración General del Estado, de las cuales 20.541 corresponden a acceso libre. Sumando las plazas anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la cifra supera las 37.000.



Desde Polaris, la marca especializada en oposiciones del grupo educativo Ucademy, apuntan a un cambio en la forma en la que se percibe la oposición: cada vez menos como una alternativa exclusivamente vinculada al desempleo y más como una decisión de cambio profesional.



"Hoy encontramos personas que no parten de una situación de desempleo. Tienen trabajo, experiencia e incluso contratos indefinidos, pero empiezan a valorar otros factores: saber cuáles serán sus horarios, poder organizar su vida a medio plazo o contar con una mayor estabilidad. La decisión de opositar tiene cada vez más que ver con el tipo de vida profesional que se quiere construir", explica Ramiro Zandrino, CEO de Polaris.



Este cambio también está transformando el perfil del estudiante. Un estudio de ADAMS y More Than Research señala que el 45% de los opositores procede de una empresa privada, frente a un 6% que se encuentra desempleado. La preparación de una oposición se desarrolla así, cada vez con mayor frecuencia, en paralelo a una actividad laboral.



Para Polaris, esta realidad obliga a abordar la preparación desde la compatibilidad con jornadas de trabajo y responsabilidades personales. El reto para muchos aspirantes no es únicamente superar un proceso selectivo, sino mantener durante meses una rutina de estudio compatible con su situación profesional.



La búsqueda de una plaza pública refleja así un cambio más amplio en las prioridades laborales: junto al salario o el desarrollo profesional, la estabilidad y la capacidad de organizar la vida vuelven a ocupar una posición central.



Sobre Polaris

Polaris es la marca especializada en oposiciones del grupo educativo Ucademy. Prepara procesos selectivos de Administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Educación, Sanidad y otros ámbitos del empleo público mediante un modelo de formación online basado en tecnología, metodología adaptada y acompañamiento personal.







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