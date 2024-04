Plexus incorpora la compañía Nomasystems con más de 180 profesionales hiperespecializados en movilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnológica Plexus Tech empieza el segundo trimestre del año con su entrada mayoritaria en la compañía Nomasystems, especializada en el entorno de movilidad. Con más de 180 profesionales con una alta cualificación, cuenta con 20 años de experiencia y prevén un crecimiento natural de más de 400 perfiles en 2 años

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2024.- El pasado mes de enero, Plexus Tech anunció la entrada minoritaria de Portobello Capital en su accionariado, con el objetivo de crecer con la incorporación al Grupo Plexus de compañías tecnológicas de alto valor añadido, para complementar áreas y aportar a su portfolio más conocimiento en tecnologías de última generación. La entrada de Nomasystems en el Grupo Plexus es el primer hito de este camino que forma parte de su estrategia empresarial, dado el entorno tecnológico de concentración que están viviendo las grandes tecnológicas, no solo en España, sino a nivel internacional.



Con esta incorporación "sumamos talento y multiplicamos conocimiento" afirma Antonio Agrasar, Fundador y CEO de Plexus Tech, que se muestra "muy ilusionado con esta operación, ya que incorporamos perfiles con un gran expertise en lenguajes tecnológicos de vanguardia dentro del área de movilidad y que trabajan para clientes internacionales con gran proyección. Sumamos talento y aportamos capacidad financiera".



Por su parte, Nomasystems, liderada por Enrique Marcote y Miguel Rubinos, tiene una trayectoria empresarial que nace como una Spin off de la Facultad de Informática de A Coruña y apuesta por el desarrollo de software en el mundo del móvil. "En 2003, cuando apostamos por este territorio, no existían ni puestos de trabajo especializados en las tecnologías destinadas al desarrollo móvil. Desde el principio nos centramos en el desarrollo de Apps nativas y en el uso de Erlang, más adelante Elixir, para nuestros sistemas de backend", afirma Marcote.



En cuanto a la facturación, una vez cerrado 2023 asciende en el caso de Plexus a 185,372 MM y 10,2 MM en el caso de Nomasystems. Por su parte, en cuanto al número de profesionales, Plexus supera ya los 3.500 en lo que va de año, a los que habría que añadir los cerca de 180 de Nomasystems.



Asesores

Plexus Tech ha sido asesorado para este proceso por E&Y Galicia. En el caso de Nomasystems, el asesoramiento ha sido liderado por el equipo de banca privada de AndBank Galicia.



Sobre Plexus Tech

Plexus Tech es una compañía tecnológica especializada en servicios y productos IT, con cerca de 25 años de trayectoria y con un equipo que supera los 3.500 profesionales. Mantiene una apuesta de crecimiento sostenible y actualmente cuenta con 24 sedes en el territorio español y presencia internacional en UK, Alemania, Polonia, Portugal, Marruecos, México y USA (Miami). Trabaja para gran parte de las compañías del IBEX35, los principales retailers del país, y cuenta con gran especialización en el sector banca, seguros, turismo, servicios sociales, siendo líder a nivel nacional en salud, tanto en la administración pública como privada.



La estrategia actual pasa, tras la incorporación minoritaria de Portobello Capital al accionariado de Plexus Tech, por la unión (a través de distintas fórmulas M&A) de empresas con profesionales de alta cualificación e hiperespecialización que estén a la vanguardia de las últimas tecnologías. La solidez de su portfolio de servicios es el gran objetivo de Plexus Tech.







