Publicado 29/06/2026 19:32

Plopii lanza sobres nootrópicos para la concentración sin nicotina, potenciados con paraxantina

(Información remitida por la empresa firmante)

Una empresa biotecnológica de Brooklyn presenta una línea de sobres nootrópicos para la concentración y la energía, potenciados con paraxantina, el principal metabolito activo de la cafeína. Estos sobres sin nicotina vienen en cinco sabores, ofreciendo una alternativa más saludable a la cafeína.

BROOKLYN, N.Y., 29 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Plopii anunció hoy el lanzamiento de sus sobres de paraxantina, un sobre energético nootrópico sin nicotina diseñado para proporcionar una concentración limpia y sostenida, y energía sin nerviosismo, sin el bajón asociado a la cafeína tradicional.

Cada sobre contiene 120 mg de paraxantina, el compuesto que el cuerpo produce al metabolizar la cafeína y la molécula responsable de gran parte de sus beneficios cognitivos y energéticos. Al administrar la paraxantina directamente, los sobres de Plopii están diseñados para proporcionar energía más sostenida y mayor concentración, con un perfil más suave para el sueño, la ansiedad y la tolerancia.

La fórmula combina paraxantina con 60 mg de alfa-GPC, 60 mg de citicolina y 60 mg de L-teanina, una combinación diseñada para favorecer la atención y una energía tranquila y concentrada durante todo el día.

"Creamos Plopii con una idea simple: que la paraxantina puede hacer lo mismo que la cafeína, pero sin sus efectos secundarios", afirmó Michael Tolmach, cofundador y consejero delegado de Plopii.

Los sobres para la concentración de Plopii están disponibles en cinco sabores: menta fresca, gaulteria, mango tropical, arándano y sandía.

"Diseñamos estos productos pensando en la forma en que la gente trabaja, entrena y crea. Un sistema de elevación sencillo y práctico al que puedes recurrir en cualquier momento, sin tener que replantearte tu día", afirmó David Alexander, cofundador y director de operaciones de Plopii.

Posicionados como una alternativa a las bolsitas de nicotina y una alternativa diaria a la cafeína, los sobres ya están disponibles en Amazon, TikTok Shop y en plopii.com.

Acerca de Plopii

Plopii es una empresa de bienestar y biotecnología con sede en Brooklyn, centrada en la paraxantina, el principal metabolito activo de la cafeína. La empresa desarrolla productos de consumo y una cartera de productos farmacéuticos basada en el perfil diferenciado de la paraxantina. Visite plopii.com.

CONTACTO: info@plopii.com

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