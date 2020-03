COMUNICADO: Plug and Play acepta 167 empresas emergentes para sus lotes de verano 2020 (1)

SUNNYVALE, California, 26 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Plug and Play [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=590730028&u=...] anunció hoy las 167 empresas emergentes elegidas para sus lotes de verano 2020. Las empresas emergentes fueron seleccionadas por la red de socios corporativos de Plug and Play e ingresarán a uno de los siguientes programas durante los próximos tres meses: Energy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=903697230&u=...], Enterprise Tech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=1068745618&u...], Fintech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=3160986897&u...], Health [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=847428062&u=...], Insurtech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=2678670043&u...], Internet of Things [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=252326106&u=...], Mobility [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=1878926590&u...], y Real Estate & Construction [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=3858666317&u...]. El 30 % de las empresas tienen su sede fuera de los EE. UU. y representan a 18 países de los cinco continentes. La lista completa de nuevas empresas se puede ver en el sitio web de Plug and Play: https://bit.ly/pnpsummer2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=1026716777&u...]

"Me enorgullece dar la bienvenida a estas empresas emergentes a nuestros programas de verano", declaró Saeed Amidi, fundador y director general de Plug and Play. "Estamos aquí para conectarlos con nuevos clientes y oportunidades, y espero ver todos sus éxitos en los próximos meses".

Las empresas emergentes seleccionadas ahora tendrán la oportunidad de interactuar con la red global de socios corporativos, capitalistas de riesgo, antiguos alumnos y líderes de la industria de Plug and Play. Debido a los desafíos actuales en lo referente al COVID-19, las compañías se conectarán virtualmente con socios en sesiones de flujo de acuerdos privados y tendrán la oportunidad de aparecer en diferentes seminarios web específicos de la industria organizados por Plug and Play. Estos eventos y reuniones virtuales ayudarán a aumentar las posibilidades de la empresa emergente para probar la tecnología con nuevos clientes y para atraer posibles inversiones. No hay requisitos de equidad para que las empresas emergentes participen.

Para obtener una lista de los próximos eventos virtuales de Plug and Play, visite: https://www.plugandplaytechcenter.com/events/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=3794245740&u...]

Plug and Play lanzó recientemente su Informe de rendimiento de la compañía 2019. Para ver todos sus nuevos programas, ubicaciones, inversiones y más, lea el informe completo: https://www.plugandplaytechcenter.com/2019-report/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=3698623509&u...]

Acerca de Plug and PlayPlug and Play es una plataforma global de innovación. Con sede central en Sillicon Valley, hemos creado programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y VC internos para que el progreso en adelantos tecnológicos sea más rápido que nunca. Desde sus comienzos en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel mundial hasta tener presencia en 25 ubicaciones brindando a las nuevas empresas los recursos necesarios para tener éxito en Silicon Valley y más allá. Con más de 10 000 empresas emergentes y 300 socios corporativos oficiales, hemos creado el ecosistema de empresas emergentes definitivo en muchas industrias. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de siete mil millones de dólares estadounidenses en fondos, con salidas exitosas de cartera que incluyen Danger, Dropbox, Lending Club y PayPal. Para más información, visite https://www.plugandplaytechcenter.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2761420-1&h=3122772554&u...]

Contacto de comunicaciónAllison Romeroallison@pnptc.com[mailto:allison@pnptc.com](408) 524-1457

