Plug and Play selecciona 154 empresas emergentes para sus Summer 2021 Batches

SUNNYVALE, Calif., 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Plug and Play [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=1464959755&u...] ha seleccionado 154 empresas emergentes en sus Summer 2021 Batches. Estas empresas han sido aceptadas en uno de los siguientes programas que se ejecutan hasta junio: Energía [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=2857160725&u...], Empresa Tecnológica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=1905666743&u...], Tecnología Financiera [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=742548991&u=...], Salud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=2320726875&u...], Insurtech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=409833221&u=...], Internet of Things [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=3376162713&u...], Movilidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=4097435172&u...], Inmobiliaria y Construcción [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=3030264388&u...], o Viajes y Hospitalidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=1356570195&u...]. El 40% de las empresas emergentes están fuera de EE.UU. La lista completa de las empresas emergentes se puede ver en el sitio web de Plug and Play: http://bit.ly/pnpsummer2021 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=3021407189&u...]

"Estamos encantados de dar la bienvenida a las 154 empresas emergentes en nuestros Summer 2021 Programs. Durante el transcurso de los próximos tres meses, estas empresas emergentes recibirán un acceso sin precedentes a nuestra red corporativa, VC y mentor. Ha sido un extenso proceso de selección para llegar a este punto y la calidad de estas empresas emergentes son un testimonio de ello. También esperamos invertir en muchas de las futuras historias de éxito dentro de estos lotes," dijo George Damouny, socio en Plug and Play Ventures.

Durante los tres meses del programa, las empresas emergentes seleccionadas participarán virtualmente en eventos de networking, sesiones de mentores, semanas de enfoque y sesiones privadas de flujo de ofertas. Estarán completamente inmersos en la red global de Plug and Play y se les darán numerosas oportunidades de trabajar con corporaciones e inversores líderes en la industria para poner en marcha proyectos piloto o inversiones potenciales. No hay ningún requisito de equidad para que las empresas emergentes participen.

La graduación para estas empresas emergentes comenzará a mediados de junio en la Summer Summit 2021 de Plug and Play, que se celebrará virtualmente. Póngase en contacto con nosotros si desea reservar asistencia.

Plug and Play también ha revelado su 2020 Company Performance Report. Para ver sus nuevos programas, localizaciones, inversiones y más, lea el informe completo: https://www.plugandplaytechcenter.com/2020-report/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=2915314128&u...]

Acerca de Plug and Play Plug and Play es una plataforma global de innovación. Con sede central en Sillicon Valley, hemos creado programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y VC internos para que el progreso en adelantos tecnológicos sea más rápido que nunca. Desde sus comienzos en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel mundial hasta tener presencia en más de 30 ubicaciones globalmente, dando a las empresas emergentes los recursos necesarios para tener éxito en Silicon Valley y más allá. Las empresas de nuestra comunidad han conseguido más de 9.000 millones de dólares en financiación, con una exitosa cartera que incluye Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club y PayPal. Para más información, visite https://www.plugandplaytechcenter.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3116337-1&h=281016732&u=...]

