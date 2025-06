Plusgrade y ALL Accor amplían el intercambio de recompensas de fidelidad para los miembros de ALL Accor

(Información remitida por la empresa firmante)

- Plusgrade y ALL Accor, el programa de fidelización de Accor, se asocian para ampliar el intercambio de recompensas de fidelidad para los miembros de ALL Accor

Los miembros de ALL Accor pueden canjear puntos de más programas de fidelización nuevos por puntos de recompensa, utilizando Points, una solución de canje líder en la industria de una empresa de Plusgrade.

Plusgrade continúa liderando la innovación en ingresos auxiliares y fidelización de hoteles, ofreciendo experiencias de cliente excepcionales y crecimiento de ingresos para los socios.

MONTREAL, 10 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, líder mundial en soluciones de ingresos complementarios para la industria turística, y ALL Accor, la plataforma de reservas y programa de fidelización de Accor, se enorgullecen en anunciar una alianza estratégica para ofrecer una solución mejorada de intercambio de fidelización a los miembros de ALL Accor. Esta alianza permite a los miembros convertir fácilmente los puntos de otros programas de fidelización participantes en puntos de recompensa, lo que refuerza el compromiso de ALL Accor con sus miembros y aumenta su reconocimiento en la fidelización.

Transformando la lealtad mediante intercambios fluidos

Los miembros de fidelización buscan mayor flexibilidad, simplicidad y opciones para usar sus puntos, y ALL Accor lo hace realidad. Con la tecnología de intercambio líder en la industria de Plusgrade, los miembros de ALL Accor pueden convertir las recompensas obtenidas de instituciones como los programas de fidelización de Bilt, Capital One y Citi en puntos de recompensa. La unidad de negocio de fidelización de Plusgrade, Points, especializada en impulsar el comercio de fidelización para las principales marcas de viajes del mundo, impulsa esta solución.

"Ofrecer a los miembros de fidelización más opciones para usar sus recompensas aumenta aún más el valor de sus programas", afirmó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "En Plusgrade, nos dedicamos a ayudar a los viajeros a maximizar sus recompensas, a la vez que generamos ingresos adicionales para nuestros socios. Al colaborar con Accor, brindamos aún mayor flexibilidad y opciones a todos los miembros de Accor en todo el mundo".

Ampliando el valor para los miembros de ALL Accor

ALL Accor continúa redefiniendo el significado de ser recompensado y reconocido, ofreciendo a sus miembros una experiencia fluida y gratificante en su extensa red global de 45 marcas hoteleras y más de 110 socios. Basado en la transparencia, la flexibilidad y una escala de puntos clara e invariable, el programa garantiza que los miembros siempre conozcan el valor de sus recompensas. ALL Accor empodera a sus miembros para transformar sus recompensas en experiencias significativas y personalizadas.

Mehdi Hemici, director de Fidelización y Comercio Electrónico de Accor, comentó: "Nuestra alianza con Points, una empresa de Plusgrade, es un hito clave para ALL Accor. Responde al deseo de nuestros miembros de obtener más que descuentos, brindándoles experiencias inolvidables. Aprovechando la tecnología de vanguardia de Plusgrade y la fortaleza de la marca ALL Accor, estamos creando formas innovadoras de reconocer y recompensar a nuestros miembros, a la vez que ampliamos el valor en diferentes industrias y regiones".

Un compromiso con la innovación y el crecimiento

Esta alianza es el último ejemplo del compromiso de ALL Accor y Plusgrade por ofrecer soluciones de fidelización innovadoras que mejoran la participación de los miembros, a la vez que impulsan el crecimiento de los ingresos de los socios. Al integrar su experiencia en fidelización de viajes y soluciones de intercambio, Plusgrade está redefiniendo el futuro de las recompensas y experiencias para los clientes.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria turística global con su portafolio de soluciones líderes en ingresos complementarios. Más de 250 compañías aéreas, hoteleras, de cruceros, ferroviarias y de servicios financieros confían en Plusgrade para generar nuevas y significativas fuentes de ingresos a través de experiencias de cliente excepcionales. Como líder en ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos en toda su plataforma para sus socios, a la vez que crea experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros e invitados. Plusgrade se fundó en 2009, tiene su sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite plusgrade.com.

Acerca de ALL Accor

ALL Accor es una plataforma de reservas y un programa de fidelización que encarna la promesa de Accor durante y después de la estancia. A través de la página web y la app de ALL.com, los clientes pueden acceder a una selección inigualable de estancias de más de 45 marcas de Accor en 110 países, siempre al mejor precio. El programa de fidelización ALL Accor ofrece a sus miembros acceso a una amplia gama de recompensas, servicios y experiencias, junto con más de 110 socios de renombre. ALL Accor apoya a sus miembros a diario, permitiéndoles vivir sus pasiones con más de 7.000 eventos en todo el mundo cada año: actividades locales, clases magistrales de chefs, grandes torneos deportivos y los conciertos más esperados. ALL Accor es el programa de fidelización preferido por los viajeros. Descubra ALL Accor en all.com.

Para consultas de medios, contacte con: PLUSGRADE, Carrie Moench, directora de Marca y Comunicaciones, Plusgrade, pr@plusgrade.com; ALL Accor, Mélanie MAHIETTE, directora sénior de Comunicaciones, Melanie.mahiette@accor.com

