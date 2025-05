(Información remitida por la empresa firmante)

- Plusgrade y Atlantis Dubai se asocian para mejorar la experiencia de los huéspedes con soluciones de actualización sin fisuras

Lujo a medida: Los huéspedes de los dos complejos Atlantis de Dubai -Atlantis, The Palm y Atlantis The Royal- ya pueden acceder fácilmente a mejoras de habitación, ampliaciones de estancia y experiencias.

Los huéspedes de los dos complejos Atlantis de -Atlantis, The Palm y Atlantis The Royal- ya pueden acceder fácilmente a mejoras de habitación, ampliaciones de estancia y experiencias. Integración perfecta: La plataforma de ventas empresarial de Plusgrade se integra con los sistemas de Atlantis Dubai para automatizar y personalizar las ofertas de ventas.

La plataforma de ventas empresarial de Plusgrade se integra con los sistemas de Atlantis Dubai para automatizar y personalizar las ofertas de ventas. Éxito probado: Basándose en un exitoso proyecto piloto, esta asociación establece un nuevo estándar para la venta adicional en la hostelería de ultra-lujo.

MONTREAL, 7 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, líder mundial en soluciones de ingresos complementarios para el sector de los viajes, se complace en anunciar su asociación con los dos principales resorts de lujo de Atlantis Dubai: Atlantis, The Palm y Atlantis The Royal. Esta colaboración introduce una solución innovadora que mejora la experiencia de los huéspedes ofreciéndoles un acceso sin fisuras a mejoras de categoría en las habitaciones, ampliaciones de la estancia y experiencias exclusivas, desbloqueando nuevas oportunidades de ingresos a través de una plataforma inteligente, totalmente automatizada y de marca blanca.

Una aproximación más inteligente al lujo personalizado

Con esta perfecta integración, Atlantis Dubai sustituye un sistema heredado por una plataforma intuitiva y totalmente automatizada. Ahora, los huéspedes pueden pujar o comprar mejoras de categoría sin esfuerzo, de forma altamente personalizada y en línea con el compromiso del complejo con la hospitalidad de primera clase. Más allá de las mejoras de habitación, la plataforma ofrece a los huéspedes aún más oportunidades de mejorar su estancia, ofreciéndoles más flexibilidad y opciones a lo largo de su viaje.

La iniciativa sigue a un exitoso proyecto piloto en Atlantis, The Palm, donde la solución de Plusgrade aumentó tanto la satisfacción de los huéspedes como los ingresos incrementales, reforzando su valor como socio estratégico de tecnología hotelera.

Mejorando la estancia de cada huésped

El poder de la tecnología de ofertas transforma la forma en que los viajeros interactúan con su viaje, explicó Daniele Carrai, vicepresidente de gestión de ingresos de Atlantis Dubai. Habiendo visto el valor de las soluciones de Plusgrade durante mi etapa en el sector de los cruceros, estoy encantado de llevar este nivel de innovación a Atlantis Dubai. Nuestra 'asociación para la innovación' con Plusgrade nos permite superar los límites y hacer evolucionar continuamente nuestra oferta para los huéspedes. Su compromiso con la satisfacción de nuestras necesidades exclusivas les ha convertido en un socio muy valioso mientras trabajamos juntos para redefinir los viajes de lujo.

En Atlantis, nuestros huéspedes esperan un nivel de lujo y personalización que establece nuevos puntos de referencia en el mercado de ultra-lujo, afirmó Michael Chatzidakis, director de gestión de ingresos de Atlantis Dubai. La facilidad de uso de la plataforma inteligente de Plusgrade nos permite elevar cada aspecto del viaje de los huéspedes, ofreciendo servicios y experiencias a medida que hacen que cada estancia sea inolvidable.

Impulsando el futuro de la interacción con los huéspedes

Nuestra asociación con Atlantis Dubai es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede mejorar la experiencia de los huéspedes y, al mismo tiempo, generar importantes ingresos complementarios, comentó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. Al integrar nuestra solución de actualización inteligente, junto con otras oportunidades de venta personalizada, estamos ofreciendo a los huéspedes más opciones y flexibilidad, al tiempo que ayudamos a Atlantis Dubai a desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Estamos orgullosos de trabajar con estos icónicos resorts para establecer un nuevo punto de referencia para la hospitalidad de lujo.

Beneficios principales del programa

Esta asociación marca un paso importante en el compromiso de Atlantis Dubai con la innovación en la hostelería, ofreciendo una experiencia más personalizada y fluida a los huéspedes. Gracias a la posibilidad de pujar, los huéspedes de Atlantis, The Palm y Atlantis The Royal pueden acceder al instante a mejoras y experiencias exclusivas.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa el sector mundial de los viajes con su cartera de soluciones líderes en ingresos complementarios. Más de 250 compañías aéreas, hoteleras, de cruceros, de trenes de pasajeros y de servicios financieros confían en Plusgrade para crear nuevos y significativos flujos de ingresos a través de increíbles experiencias de cliente. Como centro neurálgico de los ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos a través de su plataforma para sus socios, al tiempo que ha creado experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros y huéspedes. Plusgrade se fundó en 2009, tiene su sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite la página web plusgrade.com.

Acerca de Atlantis Dubai

Atlantis Dubai es un destino de lujo de renombre mundial compuesto por dos complejos turísticos emblemáticos, Atlantis, The Palm y Atlantis The Royal, que ofrecen una opulencia, aventura y hospitalidad sin igual. Atlantis, The Palm es el primer complejo de ocio de la región, que alberga el mundialmente famoso parque acuático Aquaventure World, con toboganes que baten récords, el acuario The Lost Chambers, con más de 65.000 animales marinos, y un vibrante panorama culinario con restaurantes galardonados con estrellas Michelin y chefs famosos. Atlantis The Royal redefine el ultra-lujo con un diseño vanguardista, ofreciendo experiencias como piscinas de gran altura, fuentes que escupen fuego y la mayor colección del mundo de restaurantes con chefs famosos. Reconocido como el noveno mejor complejo turístico del mundo por The World's 50 Best Resorts 2024, Atlantis The Royal establece un nuevo punto de referencia para el lujo. Atlantis Dubai es el lugar donde cobran vida los momentos extraordinarios: desde restaurantes galardonados y entretenimiento de talla mundial hasta una arquitectura impresionante.https://www.atlantis.com/

Contacto para medios: Carrie Moench, directora de marca y comunicaciones de Plusgrade, pr@plusgrade.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2679565/Plusgrade_Inc__Plusgrade_and_Atlantis_Dubai_Partner_to_Enhance_G.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plusgrade-y-atlantis-dubai-se-asocian-para-mejorar-la-experiencia-de-los-huespedes-302447320.html