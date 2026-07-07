Plusgrade y Breeze Airways® lanzan 'Buy BreezePoints', ampliando su colaboración multiproducto

Más formas de obtener recompensas: Los miembros de Breezy Rewards ya pueden comprar BreezePoints directamente, lo que les proporciona la flexibilidad de recargar su saldo y reservar vuelos de recompensa en su propio cronograma.

Los miembros de Breezy Rewards ya pueden comprar BreezePoints directamente, lo que les proporciona la flexibilidad de recargar su saldo y reservar vuelos de recompensa en su propio cronograma. Nuevos ingresos para Breeze: Comprar BreezePoints añade un canal de ingresos auxiliares de alto margen para Breeze Airways, impulsando una mayor participación de los miembros a medida que la aerolínea escala su renovado programa de lealtad Breezy Rewards.

Comprar BreezePoints añade un canal de ingresos auxiliares de alto margen para Breeze Airways, impulsando una mayor participación de los miembros a medida que la aerolínea escala su renovado programa de lealtad Breezy Rewards. Expansión de lealtad para Plusgrade: Breeze Airways continúa expandiendo su cartera de soluciones de ingresos auxiliares Plusgrade, agregando Buy BreezePoints junto con asientos preferentes, espacio adicional para las piernas y bloqueador de asientos.

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade, líder mundial en soluciones de ingresos complementarios para la industria de viajes, y Breeze Airways, la aerolínea de bajo coste y alto valor que combina tarifas asequibles y comodidades modernas para una experiencia de viaje Seriously Nice™, dieron hoy a conocer la ampliación de su colaboración con el lanzamiento de Buy BreezePoints. Disponible ahora a través de la plataforma Loyalty Currency Retailing de Plusgrade, esta función permite a los miembros de Breezy Rewards comprar BreezePoints directamente, lo que les proporciona un control superior sobre sus recompensas y un acceso más rápido a los vuelos que desean.

Este lanzamiento está basado en una relación ya existente en la que Breeze utiliza las soluciones de ingresos complementarios de Plusgrade, como Preferred Seating, Extra Legroom y Seat Blocker. La incorporación de Buy BreezePoints extiende esta relación al ámbito de la moneda de fidelización, ofreciendo a los miembros más formas de interactuar con el programa Breezy Rewards y su saldo de BreezePoints.

Buy BreezePoints permite a los miembros completar su reserva de puntos cuando les faltan algunos. En lugar de esperar a acumular puntos solo con vuelos, pueden comprarlos en cualquier momento, convirtiendo una reserva fallida en una reserva. Para Breeze, esto abre un canal de ingresos inmediato y de alto margen que refuerza el valor de la moneda Breezy Rewards.

"Breeze ha creado algo realmente diferente en la aviación norteamericana: una aerolínea que compite en experiencia, no solo en precio, y proporciona un respaldo de cara a esa promesa con una inversión real en el producto", destacó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "Hemos estado trabajando con ellos en Preferred Seating, Extra Legroom y Seat Blocker, y expandirnos al programa de fidelización fue el siguiente paso natural para ambos. Buy BreezePoints ofrece a los miembros un camino directo hacia las recompensas que están acumulando, sin la dificultad de estar a punto de completar un vuelo. Eso es exactamente lo que debe ofrecer un programa de fidelización".

"Siempre estamos buscando maneras de brindar a nuestros huéspedes más control sobre su experiencia de viaje, y Buy BreezePoints hace precisamente eso", explicó David Neeleman, consejero delegado de Breeze Airways. "Nuestros miembros de Breezy Rewards están participando con entusiasmo en el nuevo programa y ganando BreezePoints en cada vuelo que compran. Ahora tienen la flexibilidad de recargar su saldo de puntos y reservar un viaje de recompensa sin esperar. Plusgrade ha sido un socio sólido que nos ha ayudado a lograrlo".

Si desea conocer más acerca de cómo comprar sus BreezePoints, visite la página web de Breeze Airways.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria global de viajes con su cartera de soluciones líderes para la generación de ingresos complementarios. Más de 575 de las principales marcas de viajes del mundo —que abarcan aerolíneas, hostelería, cruceros, ferrocarriles de pasajeros y servicios financieros— y más de 3.000 hoteles y resorts confían en Plusgrade para crear nuevas y significativas fuentes de ingresos a través de experiencias de cliente excepcionales. Como líder en la generación de ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos a través de su plataforma para sus socios, al tiempo que ha mejorado las experiencias de viaje de millones de sus pasajeros y huéspedes. Plusgrade se fundó en el año 2009 con sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visite la página web plusgrade.com.

Acerca de Breeze Airways

Breeze Airways opera más de 300 rutas, tanto regulares como de temporada, a 91 ciudades de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Fundada por el empresario aeronáutico David Neeleman, Breeze inició sus operaciones en mayo de 2021, ofreciendo un servicio aéreo premium, asequible y sin escalas a mercados secundarios con su flota insignia de aviones Airbus A220-300. Breeze ha sido nombrada una de las cuatro mejores aerolíneas nacionales por Travel + Leisure durante cuatro años consecutivos, la "Mejor Aerolínea Principal de Norteamérica" por la Airline Passenger Experience Association y una de las "Empresas Más Innovadoras del Mundo" de Fast Company para 2025. Breeze fue la primera aerolínea nacional estadounidense en obtener la certificación de Autism Double Checked y es la aerolínea oficial de las filiales locales de Make-a-Wish en Connecticut, Carolina del Sur y Utah. Con reservas sencillas, políticas amigables y opciones de reserva personalizadas, Breeze facilita la compra de billetes y hace que volar sea una experiencia realmente agradable.

B-Roll | Newsroom

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