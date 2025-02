Plusgrade, Capital One y JetBlue se asocian para lanzar nuevo programa de transferencia de recompensas

Con la tecnología de intercambio de fidelidad líder en la industria de Plusgrade, esta asociación ofrece a los titulares de tarjetas una manera sencilla y sin inconvenientes de convertir sus recompensas en viajes.

Los titulares de tarjetas Capital One miles ahora pueden transferir sin inconvenientes sus recompensas a puntos JetBlue TrueBlue para desbloquear experiencias de viaje inolvidables.

El programa de intercambio ampliado satisface la creciente demanda de los consumidores de recompensas de viaje flexibles, lo que fortalece el compromiso de Capital One y JetBlue.

MONTREAL, 25 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, líder mundial en soluciones de ingresos complementarios, está ampliando su asociación con Capital One para lanzar un nuevo programa de transferencia de recompensas con JetBlue Airways. Los titulares de tarjetas de Capital One pueden reanudar la conversión sin inconvenientes de sus recompensas en puntos JetBlue TrueBlue, lo que les permitirá acceder a más formas de canjear sus gastos diarios por viajes. Esto marca una expansión de la relación de Plusgrade con Capital One, que ya incluye múltiples intercambios de recompensas, lo que mejora aún más la flexibilidad para sus clientes.

Transformando la lealtad con transferencias sin inconvenientes

A medida que los viajeros buscan más flexibilidad con sus recompensas, esta asociación ofrece a los titulares de tarjetas Capital One más formas de utilizarlas. Ahora pueden agregarlas a su saldo JetBlue TrueBlue para reservar vuelos, paquetes de vacaciones y otros beneficios de viaje.

"Las instituciones financieras de hoy deben ofrecer más que solo recompensas: necesitan crear conexiones significativas con sus clientes", dijo Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "En Plusgrade, nos dedicamos a ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo sus recompensas al tiempo que generamos ingresos adicionales para nuestros socios. Al ampliar nuestra asociación con Capital One, estamos haciendo que sea más fácil que nunca para sus clientes convertir sus recompensas en experiencias de viaje inolvidables".

Una tendencia en alza: más formas de canjear recompensas por viajes

Un estudio de Plusgrade de 2024 a más de 1.200 miembros de programas de fidelidad de Norteamérica destaca la demanda de transferencias de recompensas flexibles. Los resultados revelaron lo siguiente:

El 90 % de los miembros de programas de fidelización de instituciones financieras están interesados en transferir sus recompensas a programas de fidelización de viajes.

están interesados en transferir sus recompensas a programas de fidelización de viajes. El 86 % valora la flexibilidad de tener múltiples socios para canjear sus puntos.

"Es importante que demos flexibilidad a nuestros clientes, y que ellos puedan elegir cómo canjear sus millas", dijo Lauren Liss, vicepresidenta sénior de Productos y Experiencias Prémium en Capital One. "Al trabajar con Plusgrade y JetBlue, seguimos escuchando a nuestros clientes y ayudándolos a convertir sus recompensas en increíbles experiencias de viaje".

Más formas de ganar y canjear millas con JetBlue

Esta nueva opción de transferencia fortalece el galardonado programa TrueBlue de JetBlue, ofreciendo a los miembros aún más formas de aumentar su saldo.

Hacer que viajar sea más accesible

Con Plusgrade impulsando intercambios de puntos entre múltiples socios, esta última expansión con Capital One y JetBlue subraya el liderazgo de la compañía en soluciones de fidelización. Al permitir transferencias de puntos sin inconvenientes, Plusgrade ayuda a los viajeros a maximizar sus puntos y, al mismo tiempo, impulsa la participación de instituciones financieras y marcas de viajes por igual.

Para obtener más información sobre esta asociación de intercambio, visite la página de socios de transferencia de millas de Capital One.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria de viajes global con su cartera de soluciones líderes de ingresos complementarios. Más de 250 compañías de aerolíneas, hostelería, cruceros, trenes de pasajeros y servicios financieros confían en Plusgrade para crear nuevas y significativas fuentes de ingresos a través de increíbles experiencias para el cliente. Como potencia de ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos en toda su plataforma para sus socios, al tiempo que crea experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros e invitados. Plusgrade se fundó en 2009 con sede en Montreal y tiene oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visite plusgrade.com.

