Plusgrade presenta una nueva colección de productos para acelerar el crecimiento

-Plusgrade presenta una nueva e importante colección de productos para acelerar el crecimiento y generar más valor en la experiencia del viajero

Quince productos nuevos y mejorados de experiencias de viaje, fidelización y ventas complementarias en hostelería ya disponibles.

Diseñados para generar ingresos más rápido, reducir la fricción y personalizar las experiencias del viajero a gran escala.

Señala el próximo capítulo de crecimiento e innovación de Plusgrade en su red global de socios.

MONTREAL, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, un líder mundial en soluciones de ingresos complementarios, anunció hoy el lanzamiento de su nueva colección de productos: una audaz expansión de capacidades nuevas y mejoradas diseñadas para desbloquear más valor en cada paso del recorrido del viajero.

Con 15 nuevos productos, funciones y mejoras importantes en los mercados verticales de aerolíneas, cruceros, hostelería, ferrocarriles, servicios financieros y fidelización, este lanzamiento presenta innovaciones como una comercialización de asientos más inteligente con mapas interactivos, precios basados en IA, mejoras de categoría entre aerolíneas, pago con puntos para Elite Status y la nueva herramienta de recepción para hostelería. Cada solución está diseñada para mejorar la experiencia del viajero y generar un impacto en los ingresos para la red global de más de 250 socios de Plusgrade.

"A medida que crecemos, nos centramos en lo que realmente impulsa a nuestros socios: rapidez en la generación de ingresos, una integración fluida y mejores experiencias para el viajero", afirmó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "Cada producto que anunciamos hoy hace precisamente eso. No se trata solo de nuevas funciones, sino de soluciones que ofrecen resultados desde el primer día. Y están creadas por el equipo más ambicioso de la industria".

El anuncio demuestra la continua inversión de Plusgrade en el liderazgo de productos de ingresos complementarios y su ambición de transformar el futuro de los viajes. Desde una comercialización más inteligente hasta la personalización de la fidelización en tiempo real y la venta adicional de servicios de hospitalidad durante la estancia, estos lanzamientos están diseñados para ayudar a los socios a generar más ingresos y, al mismo tiempo, mejorar los viajes para millones de personas en todo el mundo.

Para explorar la colección completa, visite la Made by Plusgrade 2025 Collection, o solicite una demo.

Acerca de Plusgrade

Plusgrade impulsa la industria turística global con su cartera de soluciones líderes en ingresos complementarios. Más de 250 compañías aéreas, hoteleras, de cruceros, ferroviarias y de servicios financieros confían en Plusgrade para generar nuevas y significativas fuentes de ingresos a través de experiencias de cliente excepcionales. Como líder en ingresos complementarios, Plusgrade ha generado miles de millones de dólares en nuevas oportunidades de ingresos para sus socios en toda su plataforma, a la vez que crea experiencias de viaje mejoradas para millones de sus pasajeros e invitados. Plusgrade se fundó en 2009, tiene su sede en Montreal y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite plusgrade.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2750694/Plusgrade_Inc__Plusgrade_Unveils_Major_New_Product_Collection_to.jpg

Para consultas de medios, contactar con: Carrie Moench, director, marca y comunicaciones, Plusgrade, pr@plusgrade.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plusgrade-presenta-una-nueva-coleccion-de-productos-para-acelerar-el-crecimiento-302531617.html