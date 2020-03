COMUNICADO: pms-FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL DPI, el tratamiento de mantenimiento para el asma y las EPOC de Pharmascience Inc

- Pharmascience Inc. lanza pms-FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL DPI como tratamiento de mantenimiento para el asma y las EPOC

MONTREAL, 19 de marzo de 2020 /CNW Telbec/ - Pharmascience Inc. se enorgullece de introducir en el mercado pms-FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL DPI, un nuevo producto para el tratamiento de mantenimiento para el asma y las EPOC. y que supone una alternativa genérica a ADVAIR DISKUS(TM), disponible en Canadá en el mismo inhalador que *ADVAIR DISKUS(TM).

Pharmascience es el principal fabricante canadiense de productos genéricos de venta con receta, de venta libre y de venta con supervisión farmacéutica, y cuenta con una cartera de más de 2000 productos.

"Pharmascience se enorgullece de presentar este importante producto y de ofrecer una alternativa con un coste más bajo en este mercado tan complejo. Seguimos construyendo nuestra franquicia respiratoria y estamos comprometidos con nuestros pacientes y otras partes interesadas", anunció Al Moghaddam, vicepresidente y director general de Pharmascience Canadá. "El lanzamiento de pms-FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL DPI refleja nuestro compromiso corporativo con la comunidad canadiense".

Acerca de Pharmascience Inc.

Fundada en 1983, Pharmascience Inc. es la mayor empresa farmacéutica en Quebec, con 1500 empleados en su sede de Montreal. Pharmascience Inc. es una empresa farmacéutica privada de servicios integrales con unas fuertes raíces en Canadá y un alcance global creciente y una distribución de productos en más de 60 países. Ocupando el puesto 56 de los 100 mejores inversores en investigación y desarrollo (I+D) de Canadá, con más de 43 millones de dólares estadounidenses invertidos en 2018, Pharmascience Inc. es el 4.º mayor fabricante de medicamentos genéricos de venta libre del país.

Pharmascience Inc. tiene unos sólidos valores basados en la importancia de invertir en sus empleados y en los jóvenes. Mediante varios programas e iniciativas, la compañía garantiza el apoyo a su desarrollo y vida personal. Pharmascience Inc. ha sido seleccionada con orgullo por sus inversiones como uno de los Principales Empleadores de Canadá para los Jóvenes en 2020 y nombrado como uno de los Mejores Empleadores de Montreal, en el marco del proyecto de los 100 Mejores Empleadores de Canadá. La prestigiosa revista Forben también incluyó a Pharmascience Inc. en su lista de los mejores 300 empleadores de 2020.

Para obtener información sobre sus productos, contacte con el número de Información Médica de Pharmascience: 1-888-550-6060.

*ADVAIR(TM) y DISKUS(TM) son marcas comerciales registradas propiedad de las compañías del grupo GSK, o con licencia de estas para utilizarlas.

Para consultas de prensa, póngase en contacto con:

Andrea FrascioneDirectora de ComunicacionesMediaInquiries@pharmascience.com[mailto:MediaInquiries@pharmascience.com]514-796-4067

Sitio Web: http://www.pharmascience.com/