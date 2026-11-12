El Poblado de Miramar se transforma en Estudios Santa esta Navidad - Miramar

En ‘Estudios Santa’, las familias realizarán un recorrido ‘cinematográfico’ que partirá de la sala de vestuarios de Papá Noel y las llevará por una sala de casting, una sala de rodaje y hasta un paseo de la fama con aplausos y flashes reales





Para participar en las actividades, los interesados podrán reservar cita previa a través de la app del centro, aunque también se habilitará una cola para familias sin cita

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 12 de noviembre de 2026.- El centro comercial Miramar ha dado la bienvenida a la temporada navideña con el tradicional encendido de luces y la inauguración de ‘Estudios Santa’, la nueva versión de su poblado navideño ubicado en La Terraza, que este año tendrá como temática principal las películas navideñas. Con el objetivo de mantener más viva que nunca la ilusión del público más joven, este espacio acogerá una agenda de actividades que incluirá visitas a Papá Noel y los Reyes Magos, talleres artísticos, música y obras de teatro infantiles.

En ‘Estudios Santa', las familias realizarán un recorrido ‘cinematográfico’ que partirá de la sala de vestuarios de Papá Noel y las llevará por una sala de casting, una sala de rodaje y hasta un paseo de la fama con aplausos y flashes reales. Durante esta aventura, los protagonistas serán los más pequeños, quienes ayudarán a Santa a rodar la película de la Navidad, donde él será el director. Al finalizar el recorrido, las familias que hayan reservado cita previa se llevarán una foto para el recuerdo.

Además de su evento principal, el poblado navideño contará con una nutrida de agenda de actividades que iniciará con la visita de Papá Noel, quien recibirá a los visitantes todas las semanas hasta el próximo 24 de diciembre. Durante sus visitas, las familias contarle sus deseos, compartir un momento especial y hacerse una fotografía para recordar su visita.

Miramar también dará protagonismo a la creatividad artística a través de los talleres ‘Salta la Pantalla’ y ‘El Rincón de las Estrellas’, que ofrecerán nuevas formas de participar, crear y vivir la magia de esta Navidad, y ‘Hollywood Kids Studio’, que ofrecerá una experiencia en la que el universo del cine se convertirá en una fuente de inspiración para que los niños den rienda suelta a su imaginación. Los tres talleres se celebrarán durante noviembre y diciembre, y se ampliarán hasta los primeros días del mes de enero.

Obras de teatro infantiles y bailes de nieve

El teatro también tendrá su propio espacio en la agenda de Miramar. Con la idea de ofrecer un ocio familiar y educativo, durante todos los sábados de noviembre se representarán diversas historias navideñas teatralizadas que contarán con personajes entrañables y momentos de ilusión. Las obras se expondrán desde este mes de noviembre y hasta principios de enero con dos funciones diarias, a las 17:00 y a las 18:30 horas.

Paralelamente, las familias podrán disfrutar de bailes navideños y efectos de nieve que contagiarán la ilusión de la Navidad, una actividad de libre acceso que no requerirá de reserva previa.

Otros de los grandes invitados al poblado navideño serán Los Reyes Magos, quienes celebrarán su llegada con un pasacalle que tendrá lugar el sábado 26 de diciembre a las 14:00 horas y, a partir de entonces, el público podrá visitarlos en su jaima hasta el próximo 5 de enero.

Para participar en las actividades de ‘Estudios Santa’, los interesados deberán descargar la App gratuita de Miramar, disponible para iOS y Android, y consultar las citas disponibles para las actividades que requieren reserva, aunque también se habilitará una cola para aquellos que acudan sin ella, sujeta a disponibilidad y aforo. Todos los horarios de las actividades se pueden consultar en la página web del centro comercial.

Sobre Miramar

Inaugurado en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, lo que lo posiciona como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro dispone de más de 140 establecimientos distribuidos en 2 plantas principales, una planta Terraza y la zona comercial de La Plaza, situada en el Parking -1 donde se pueden encontrar todo tipo de servicios que encontrarías en tu barrio como lavandería, costura, barbería, clínica dental o revelado de fotos, en el acceso al Centro por la zona de Carrefour. Además, el espacio cuenta con un aparcamiento con 2.700 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas y un espacio exterior.

Junto con las marcas mencionadas, Miramar alberga otros establecimientos de primer nivel como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home, Carrefour, C&A, Sfera o H&M y cuenta con una amplia zona de restauración para disfrutar en familia, a la que se suman las 12 salas de cine de Cinesur.

Con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como aparcamiento gratuito, accesos adaptados para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de eventos deportivos en pantalla gigante, sala de lactancia y puntos de recarga para dispositivos móviles, entre otros.

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