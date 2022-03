POCO X4 Pro 5G: estreno exclusivo en Goboo, el as de los todoterrenos

El pasado lunes 28 de febrero, POCO lanzó el nuevo POCO X4 Pro 5G en un evento en directo. La plataforma de comercio electrónico europea Goboo fue la designada para el lanzamiento exclusivo del smartphone POCO en Europa occidental

​Los clientes de Goboo ya pueden disfrutar de un precio en modalidad de reserva anticipada por tiempo limitado y así aprovechar la entrega rápida, incluida la posibilidad de realizar pagos a plazos además del pago flexible. Además, los primeros 500 clientes en realizar el pedido de este smartphone obtienen una bolsa reutilizable POCO x Goboo de regalo.



El POCO X4 Pro 5G es el nuevo buque insignia con tecnología 5G de la marca, que cuenta con una impresionante pantalla AMOLED de 120 Hz, junto a una cámara realmente espectacular de 108 MP y 67 W. Un terminal diseñado para los jóvenes entusiastas de las más modernas y últimas tecnologías.



¡Diseñado para disfrutar de la mejor experiencia visual! POCO X4 Pro 5G ofrece una pantalla AMOLED Dot Display de 6,67" con una frecuencia de actualización de 120Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 360 ​​Hz, lo que brinda a los usuarios una experiencia inmersiva única. Con una frecuencia de actualización de 120Hz es posible disfrutar como nunca antes del visionado de vídeos e imágenes, ya se utilice para jugar o realizar fotografías, o visionar contenido multimedia. Una experiencia completa, con la última tecnología y con una pantalla que marcará tendencia.



POCO X4 Pro 5G alberga un sistema de cámara integral que consta de una cámara principal de 108 MP, una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara macro de 2MP. El sensor de la cámara de 108 MP alcanza un tamaño de sensor de 1/1,52", desde el cual se puede capturar cada detalle y cada minuto con la máxima calidad y nitidez.



Ideal para el uso diario. POCO X4 Pro 5G viene con un procesador Snapdragon 5G, una batería que ofrece una gran autonomía y una tecnología que ofrece una experiencia audiovisual inmersiva realmente interesante.



Está equipado con el procesador Snapdragon® 695, un procesador 5G basado en tecnología de producción de 6 nm, uno de los más valorados del mercado. Cuenta con una batería de 5000 mAh, esencial para los que utilizan el móvil cada día. El POCO X4 Pro 5G es perfecto para aquellos que le dan un uso intenso, ya que ofrece hasta más de 15 horas de reproducción de video, 25 horas de lectura, 191 horas de reproducción de música seguidas en una sola carga.



En aproximadamente 20 minutos, es posible realizar una carga rápida gracias a sus 67 W que permite que el dispositivo se cargue del 0 % al 70 %. Está disponible en tres colores clásicos: negro láser, azul láser y amarillo POCO.



El smartphone POCO X4 Pro 5G está disponible sólo en Goboo. Una oferta única por tiempo limitado al mejor precio solo para los primeros.



Goboo y POCO están trabajando conjuntamente cada día para ofrecer a sus clientes las mejores opciones en tecnología como este smartphone. Una oportunidad única para los amantes de las tecnologías.



El estreno de POCO X4 Pro 5G finaliza el 7 de marzo. Los clientes pueden obtener hasta 50€ de descuento por comprarlo en Goboo. El precio final parte de 249€. Los primeros 500 clientes en completar el pedido obtienen una bolsa reutilizable POCO x Goboo.



Conseguir el móvil antes de que se acabe. Una oferta por tiempo limitado que merece la pena aprovechar.



Fundada en el año 2020, Goboo pone especialmente empeño en mejorar dedicando recursos a establecer una plataforma de comercio electrónico eficiente, precisa y profesional para proporcionar a los consumidores en el mercado europeo productos tecnológicos innovadores de la mejor calidad.



Los productos pedidos en Goboo se envían desde almacenes locales en Europa y llegan en solo 2 a 7 días, incluida la entrega al día siguiente en España y Alemania. Además, Goboo ofrece entrega gratuita, devoluciones incondicionales dentro de los 14 días y una garantía de 2 años en todos los productos vendidos.







