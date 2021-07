Poda entra en el mercado de los dispositivos médicos y contrata a un responsable médico

VANCOUVER, BC, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda" o "la compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC PINK: PODAF) se complace al anunciar el nombramiento del doctor Jagdeep Gupta, MD ("doctor Gupta") como responsable médico de la compañía.

Ryan Selby, consejero delegado, comentó: "Estoy muy contento de haber recibido la aprobación del consejo de administración para poder entrar a formar parte del mercado de dispositivos médicos y crear el puesto de director médico de Poda. Además de proporcionar productos excepcionales de riesgo reducido diseñados para fumadores adultos actuales, Poda también se compromete al suministro de productos que sean eficaces para dejar de fumar y que hayan sido diseñados para ayudar a los fumadores adultos a dejar de fumar. El producto Poda puede proporcionar una plataforma excepcional para la entrega de herramientas para dejar de fumar. Dejar de fumar puede ser un hecho difícil, y la incorporación del doctor Gupta como responsable médico ayudará a Poda a desarrollar productos médicamente aprobados y estrategias de tratamiento que hayan sido diseñadas para proporcionar a los fumadores adultos las herramientas que necesitan para dejar de fumar con éxito. Además, existen muchas oportunidades para que Poda utilice nuestra propiedad intelectual y tecnologías relacionadas para facilitar potencialmente la administración de muchas moléculas terapéuticas diferentes por inhalación. Este es un emocionante paso para Poda y refleja nuestro compromiso continuo de hacer crecer Poda a una escala que sea realmente mundial y que se integre dentro de un amplio espectro de aplicaciones".

Al ocupar el cargo de director médico, el doctor Gupta será responsable de diseñar e implementar ensayos clínicos diseñados para probar la eficacia de los productos de Poda que sirven para dejar de fumar. Además, el doctor Gupta también ayudará a coordinar el desarrollo de productos adicionales y estrategias de tratamiento en una amplia gama de moléculas terapéuticas inhalables, aparte de poder coordinar y supervisar el proceso de solicitud de los productos de Poda para lograr la certificación como dispositivos médicos aprobados para dejar de fumar o al mismo tiempo la inhalación de moléculas terapéuticas.

El doctor Gupta, director médico recién nombrado de Poda, comentó: "Es un placer para mí el hecho de pasar a formar parte del equipo de Poda como director médico. Como médico en ejercicio, tengo numerosos pacientes que desean desesperadamente dejar de fumar, y en mi experiencia, los productos existentes para dejar de fumar al final no han conseguido funcionar tan bien como hubiera esperado. Estoy especialmente emocionado de estudiar y desarrollar una tecnología para dejar de fumar que no solo usa una dosis de nicotina decreciente que es muy precisa, sino que también hace frente al elemento de fijación oral al mismo tiempo. Creo que el sistema Poda puede proporcionar una herramienta extremadamente eficaz para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, y estoy muy emocionado de coordinar el desarrollo y la implementación de las herramientas de Poda que van destinadas a dejar de fumar. Además, veo numerosas oportunidades para el sistema Poda para entregar potencialmente una amplia variedad de moléculas terapéuticas inhalables para el tratamiento o alivio de muchas dolencias o condiciones diferentes. Espero trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Poda al mismo tiempo que seguimos desarrollando aplicaciones médicas efectivas para los productos y tecnologías de Poda".

Siguiendo con el acuerdo de asesoría, la compañía ha concedido un total de 50.000 unidades de acciones restringidas (las "RSU") al doctor Gupta a un precio de 2,42 dólares. Las RSU se consolidan de la siguiente manera: (a) 25.000 seis meses después de la fecha de concesión, y (b) 25.000 doce meses después de la fecha de concesión.

En nombre del Consejo de Administración,Ryan SelbyConsejero delegado, director y presidente del Consejo de Administración

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.Llamada gratuita dentro de Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632)Fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632)investors@podalifestyle.comwww.podalifestyle.com

