Poda nombra asesor estratégico a un ejecutivo sénior de las grandes tabacaleras

VANCOUVER, BC, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda Lifestyle" o "la compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) se complace al anunciar que el ejecutivo sénior de las grandes tabacaleras, Juan Manuel (Jon) Ruiz, se ha unido a la compañía ocupando el cargo de asesor estratégico.

"Estamos muy emocionados de que Ruiz pase a formar parte de Poda Lifestyle como asesor estratégico", comentó Ryan Selby, consejero delegado de la compañía. "Su amplio conocimiento de la industria, además de la experiencia dentro de Philip Morris, una de las compañías de tabaco más conocidas del mundo, serán de un valor incalculable, todo ello al tiempo que seguimos ampliando nuestras operaciones y creciendo hasta alcanzar nuevas jurisdicciones", indicó Selby.

Selby añadió: "Más allá de su experiencia, Ruiz cuenta con un historial demostrado de liderazgo, crecimiento y creación de valor para con la compañía".

Ruiz fue uno de los principales ejecutivos en una de las principales compañías de tabaco del mundo, Philip Morris International (PMI), durante más de 15 años. En 2004, fue nombrado consejero delegado de Tabaqueira, antiguo monopolio estatal de Portugal que fue adquirido por medio de PMI, contribuyendo como uno de los 10 principales productores mundiales de PMI en relación a su cifra EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

En 2006, se le asignó a Ruiz llevar a cabo la integración de Coltabaco en Colombia, una de las inversiones individuales más grandes de PMI realizadas hasta la fecha. Tras estar 15 años en PMI y 20 años en el espacio de artículos de consumo de rápido movimiento, Ruiz decidió ampliar su experiencia profesional como consejero delegado del grupo de medios que es líder en Colombia, Casa Editorial El Tiempo, que fue fundado por el abuelo del antiguo presidente colombiano y ganador del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos.

"He visto la evolución de los productos calentados y descubrí que el pensamiento y el diseño que existe detrás de Poda Lifestyle es revolucionario y está basado en su cápsula completamente cerrada patentada, que proporciona como resultado una experiencia de limpieza cero que va más allá de las quemaduras", explicó Ruiz. "Es poco habitual entrar en un producto como Poda Lifestyle a nivel de cero, primero como inversor y ahora a través de una capacidad oficial, y estoy impaciente por conseguir el valor que se creará según la empresa se lance a los mercados asiáticos y europeos", indicó Ruiz.

En nombre del consejo de administración,Ryan SelbyConsejero delegado, director y presidente del consejo de administración

ACERCA DE PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle participa activamente en la comercialización global de productos para fumar HNB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HNB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentado, que son tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HNB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HNB de Poda Lifestyle está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 65 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HNB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda Lifestyle es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren TODOS los demás productos HNB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. Aunque Poda Lifestyle cree a la luz de la experiencia de sus funcionarios y directores, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que se han considerado apropiados, que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellos porque Poda Lifestyle no puede garantizar que resulten ser correctos. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en la información prospectiva. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado. Poda Lifestyle no asume ninguna obligación de comentar los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros con respecto a Poda Lifestyle, sus valores o los resultados financieros u operativos (según corresponda). Poda Lifestyle rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o precisión del contenido de este comunicado de prensa.