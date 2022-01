Poda recibe la aprobación final de los mercados OTC para cotizar en el QTCQB

VANCOUVER, BC, 10 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("Poda" o la "Compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en anunciar que la Compañía ha recibido una notificación oficial de OTC Markets para ascender de Pink Sheet al nivel OTCQB efectivo a partir del 6 de enero de 2022. OTCQB es una plataforma de negociación de EE. UU. operada por OTC Markets Group en Nueva York. La Compañía cotizará en el intercambio OTCQB bajo el símbolo "PODAF"; Las acciones ordinarias de la Compañía continuarán cotizando en la Bolsa de Valores de Canadá con el símbolo "PODA" y en la Bolsa de Valores de Frankfurt con el símbolo "99L".

El OTCQB es el principal mercado para empresas estadounidenses e internacionales en etapa empresarial y de desarrollo que se comprometen a brindar una experiencia comercial e informativa de alta calidad para sus inversores estadounidenses. Para ser elegibles, las empresas deben estar al día en sus informes financieros, aprobar una prueba de precio de oferta mínima y someterse a un proceso anual de verificación y certificación de gestión de la empresa. Los estándares de calidad de OTCQB proporcionan una sólida base de transparencia, así como la tecnología y la regulación para mejorar la información y la experiencia comercial de los inversores.

Ryan Selby, consejero delegado, comentó: "Estamos muy contentos de informar que hemos cumplido con todos los requisitos y que OTC Markets nos ha aceptado para ascender de Pink Sheet al nivel OTCQB para negociar. La transparencia para nuestros accionistas es extremadamente importante para nosotros, y debido a esto, decidimos que sería en el mejor interés de nuestra empresa cumplir con el estricto proceso de calificación para pasar a la lista de OTCQB. Confiamos en que comerciar en el nivel OTCQB ofrezca valor añadido a los accionistas de Poda".

ACERCA DE PODA HOLDINGS

Poda Holdings, Inc. ("Poda" o la "Compañía") participa activamente en la comercialización global de productos para fumar sin combustión HNB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HNB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentadas, que son ecológicas tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HNB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HNB de Poda está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 60 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HNB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren otros productos HNB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

