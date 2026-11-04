Poderío Market, el market más viral que recorre toda España, organiza la segunda edición en Pamplona

Poderio Market vuelve con su segunda edición - Poderio Market

(Información remitida por la empresa firmante)

El mercado de diseño se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Hotel Tres Reyes para consolidar su presencia en el norte de España

Pamplona, 4 de noviembre de 2026.- Pamplona acogerá la segunda edición de Poderío Market en el norte de España, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Salón Princesa del Hotel Tres Reyes, situado en la Calle Taconera, 1. Durante estas tres jornadas, el espacio de más de 500 m2 reunirá a más de 30 marcas emergentes de moda femenina, calzado, cosmética, artesanía y complementos. El evento, que estará abierto al público en horario de 11:00 a 20:00 horas, ofrecerá entrada gratuita.



Esta cita representa la cuarta parada del mercado en el norte del país bajo el nuevo concepto ICONS, inspirado en un salón de la fama. La organización destaca que Poderío Market es un evento consolidado en el sur de España y que ha recorrido más de 20 ciudades a lo largo del territorio nacional, alcanzando más de 80 ediciones celebradas. El proyecto ha iniciado además su expansión internacional con una apertura en Lisboa.



La oferta de esta edición incluirá una cuidada selección de firmas nacionales y locales, además de la participación de la marca portuguesa Galrani. Otras enseñas presentes en el encuentro serán Entredós, con moda fabricada en Sevilla, además de By cris y Atiende, que presentarán sus novedades para renovar el armario. La organización subraya que el evento impulsa el talento local y promueve el consumo responsable en un espacio que integra moda, diseño, arte, gastronomía y música.



La organización describe la iniciativa como un espacio de encuentro para la creatividad, la innovación y el emprendimiento en el sector del diseño. Sobre la acogida de este formato, la organización menciona: "Poderío Market propone una experiencia de compra diferente, donde el visitante podrá descubrir un sinfín de propuestas prácticamente únicas, alejadas de lo convencional".



El recorrido de Poderío Market continuará después de su paso por Pamplona con una edición prevista en Vigo, completando así su presencia en distintos puntos de la geografía española. La propuesta busca ofrecer experiencias accesibles a todos los públicos, fomentando el comercio de proximidad y el emprendimiento creativo.

Contacto

Nombre contacto: María Mendoza Herranz

Descripción contacto: Poderío Market

Teléfono de contacto: 614373959



