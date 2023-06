(Información remitida por la empresa firmante)

- Poderosos datos ocultos sobre los resultados financieros de los gobiernos del sur de Europa: 2012-2022 Y 2017-2022

WASHINGTON, 26 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- JI-Analytics ha elaborado un Análisis de Alto Valor Añadido (HVA) con poderosos datos ocultos sobre los resultados financieros de los gobiernos del sur de Europa.

El Análisis de Alto Valor Añadido nº 577 (HVA nº 577) ofrece una poderosa visión oculta de los resultados financieros de cinco grandes gobiernos del sur de Europa en los últimos diez y cinco años (2012-2022 y 2017-2022) utilizando el marco de Riqueza Ciudadana y sus 10 KPI. Los cinco principales países del sur de Europa son: Francia, Grecia, Italia, Portugal y España (los pares).

Los altos responsables de la toma de decisiones deberían preocuparse por los resultados y la situación financiera de los gobiernos, ya que sus decisiones financieras afectan directamente a la probabilidad de que se produzcan crisis financieras, monetarias y de deuda, que afectan de manera desproporcionada a los más desfavorecidos.

If you are a senior decision-maker who cares about government financial performance and position of any of the five peers, you may be eligible to receive a complimentary copy of High Value-Add Analysis #577 (HVA #577).

Los responsables de toma de decisiones senior que quieran una copia complementaria deberán contactar con info@jianalytics.com.

Si desea revisar la página de resumen de HVA #577, visite la tienda JI-Analytics ent:

https://store.jianalytics.com/products/southern-europe

