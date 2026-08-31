Podología deportiva en Sabadell; cómo el análisis de la pisada puede ayudar a prevenir lesiones - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Sabadell, 31 de agosto de 2026.- La práctica deportiva somete a los pies y al aparato locomotor a cargas repetidas. Correr, jugar al pádel, practicar fútbol o aumentar de forma considerable la frecuencia de los entrenamientos puede hacer aparecer molestias que, si se repiten, conviene valorar para determinar su origen. En este contexto, la podología deportiva ha adquirido un papel cada vez más relevante tanto entre deportistas habituales como entre personas que comienzan una nueva actividad física. Su función no se limita al tratamiento de problemas en los pies, sino que también permite estudiar cómo se comportan durante el movimiento y qué relación puede existir entre la forma de apoyar, las cargas soportadas y determinadas molestias. Desde Elixium Clinic señalan la importancia de prestar atención a estas señales y realizar una valoración cuando las molestias se repiten.

La pisada puede aportar información sobre el movimiento

No todas las personas caminan o corren de la misma manera. La distribución de las presiones plantares, el apoyo, la alineación, el equilibrio y la propia mecánica de la marcha presentan diferencias individuales.

Cuando un deportista experimenta molestias recurrentes, estudiar estos factores puede aportar información complementaria a la exploración clínica.

En Sabadell, centros especializados como Elixium Clinic incorporan este tipo de valoraciones dentro de su unidad de podología deportiva en Sabadell, especialmente en pacientes que presentan molestias durante la actividad física o quieren conocer con mayor detalle cómo se comportan sus pies durante el movimiento.

El objetivo no consiste en establecer una única forma “correcta” de pisar, sino en analizar cada caso teniendo en cuenta las características de la persona, sus síntomas, antecedentes y el deporte que practica.

¿Qué permite analizar un estudio biomecánico de la pisada?

El estudio biomecánico permite obtener información sobre diferentes aspectos relacionados con el apoyo y el movimiento del pie.

Dependiendo de la tecnología utilizada y de las necesidades de cada paciente, pueden analizarse factores como las presiones plantares, la distribución de las cargas, el equilibrio, la alineación o la forma en la que se desarrolla la marcha.

Esta información debe interpretarse siempre junto con la exploración realizada por el profesional. Los datos obtenidos mediante la tecnología son una herramienta de apoyo y no sustituyen la valoración clínica.

Elixium Clinic dispone en Sabadell de tecnología para realizar un estudio biomecánico de la pisada mediante análisis plantar 3D, con el que pueden estudiarse diferentes parámetros relacionados con la forma en la que el pie apoya y distribuye las cargas.

A partir de los resultados y de la exploración, el especialista puede valorar si existe algún aspecto relevante y determinar qué medidas pueden resultar adecuadas en cada caso.

¿Qué señales pueden justificar una valoración?

No es necesario esperar a que exista una lesión importante. Algunas señales pueden hacer recomendable consultar con un especialista, sobre todo cuando se mantienen en el tiempo o aparecen de manera recurrente.

Entre ellas se encuentran el dolor en la planta del pie o en el talón, las sobrecargas que reaparecen al aumentar el entrenamiento, las molestias durante la carrera, la sensación de inestabilidad o un desgaste llamativamente desigual del calzado.

También puede ser interesante realizar una valoración cuando una persona comienza una nueva disciplina deportiva, incrementa de manera significativa su volumen de entrenamiento o ha sufrido lesiones recurrentes.

Sin embargo, la existencia de cualquiera de estas situaciones no significa necesariamente que el origen del problema se encuentre en la pisada. Las molestias deportivas pueden tener múltiples causas y deben estudiarse de manera individual.

¿Realizar un estudio significa tener que utilizar plantillas?

Una de las dudas habituales alrededor de los estudios biomecánicos es si su realización implica necesariamente utilizar plantillas. La respuesta es no.

Las ortesis plantares personalizadas pueden formar parte del tratamiento cuando existe una indicación concreta, pero no constituyen el objetivo del análisis.

Dependiendo de cada caso, el especialista puede considerar diferentes medidas relacionadas con el calzado, los hábitos deportivos, ejercicios específicos, seguimiento de la evolución u otras estrategias. Las plantillas son, por tanto, una posible herramienta dentro de un abordaje más amplio.

El papel de la podología en la prevención deportiva

La prevención de lesiones deportivas no depende de un único factor. La progresión de las cargas de entrenamiento, la recuperación, la preparación física, el historial de lesiones y las características individuales del deportista son algunos de los elementos que pueden influir.

Dentro de este contexto, la valoración podológica puede aportar información adicional sobre una estructura especialmente importante en muchas disciplinas: el pie.

Los pies reciben y transmiten cargas continuamente durante actividades como correr, saltar o realizar cambios de dirección. Cuando existen molestias persistentes o recurrentes, conocer su comportamiento puede ayudar al profesional a comprender mejor el problema.

Por este motivo, la consulta con un podólogo en Sabadell con experiencia en biomecánica y actividad deportiva puede resultar de interés para quienes buscan una valoración individualizada.

Tecnología como apoyo a la valoración clínica

La incorporación de sistemas digitales y herramientas de análisis 3D permite obtener cada vez más información sobre el comportamiento del pie.

Elixium Clinic ha incorporado este tipo de tecnología a su área de podología en Sabadell para complementar la exploración realizada por sus profesionales y ofrecer valoraciones adaptadas a las características de cada paciente.

La utilidad de estas herramientas, sin embargo, depende de la interpretación profesional de los resultados. Una medición aislada no permite explicar por sí sola por qué aparece una molestia.

En corredores, jugadores de pádel, futbolistas y otros deportistas, la combinación de exploración clínica y análisis biomecánico puede contribuir a comprender mejor cómo responde el pie a las exigencias de cada disciplina y a establecer, cuando sea necesario, medidas individualizadas orientadas al tratamiento y la prevención.

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