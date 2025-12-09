Pola Park celebra la navidad en un evento único con la participación de la cantante Edurne - Pola Park

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de diciembre.- La celebración navideña adquiere una nueva dimensión en el sector del ocio familiar. Cada vez son más los espacios que apuestan por experiencias inmersivas y temáticas para conmemorar estas fechas señaladas. En este marco, Pola Park, el conocido parque de atracciones en Alicante, ha diseñado una jornada inolvidable que combina espectáculos, música, animación y sorpresas para todos los públicos.

Con más de 25 atracciones en funcionamiento y un completo despliegue de propuestas especiales, el recinto ubicado en Santa Pola se prepara para acoger la Popi’s Christmas Party, un evento que marcará el inicio de su 30º aniversario y que promete consolidar su posición como enclave clave para disfrutar la Navidad en familia. La cita será el sábado 20 de diciembre, de 10:00 a 22:00.

Una jornada completa con espectáculos, fuegos artificiales y sorpresas exclusivas

El día 20 de diciembre, Pola Park celebrará una nueva edición de su ya tradicional Popi’s Christmas Party!, una jornada festiva que se ha convertido en una referencia para quienes buscan planes navideños con carácter lúdico, accesible y seguro. Durante toda la jornada, se podrá disfrutar de instalaciones decoradas con ambientación e iluminación especial, espectáculos con fuegos artificiales, desfiles exclusivos, animación itinerante, juegos navideños con premios (entradas y bonos de temporada), y una gran chocolatada final.

El parque permanecerá abierto desde las 10:00 hasta las 22:00, y todas las atracciones estarán operativas. Además, se han diseñado experiencias únicas pensadas exclusivamente para esta fecha, con animaciones interactivas y personajes navideños que recorrerán las zonas principales del recinto.

Las entradas para este evento ya están disponibles a partir de 14,99 € en polapark.com/xmas, con unidades limitadas.

Edurne vuelve como artista invitada en una edición marcada por el 30º aniversario

En esta edición, marcada por el inicio del 30º aniversario del parque, la cantante Edurne será la gran protagonista musical de la jornada. La artista presentará en directo su último trabajo discográfico de temática navideña, "Navidad junto a ti", y los asistentes tendrán la oportunidad de conocerla en persona durante su visita.

Quienes deseen una experiencia más exclusiva podrán acceder a la VIP Christmas Experience, una propuesta que incluye acceso rápido, servicio de restauración, guía privado, zona preferente en espectáculos, visita al backstage, partidas en casetas de juego y un segundo día gratis para la temporada 2026 con Popi Express. Estas entradas incluyen opción Flexiticket Pro para cambios o cancelaciones.

Para los titulares del bono de temporada, será necesario reservar plaza a partir del 1 de diciembre mediante teléfono o WhatsApp. En caso de no conseguir entrada gratuita, se podrá adquirir una entrada especial por 9,99 €, también válida para acompañantes.

Con esta propuesta, el parque de atracciones en Alicante se convierte en un destino destacado para vivir una Navidad diferente, dinámica y llena de ilusión para toda la familia.

Contacto

Emisor: Pola Park

Contacto: Pola Park

Número de contacto: 965417060