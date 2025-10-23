PolarBlue refuerza su consejo asesor con Nino Ficca, pionero en energía escalable y de cero emisiones

(Información remitida por la empresa firmante)

MELBOURNE, Australia, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- PolarBlue se enorgullece de anunciar la incorporación del prestigioso ejecutivo australiano de energía, Nino Ficca, como asesor estratégico en energía. Con décadas de experiencia y altos cargos directivos en los sectores de redes e infraestructura de Australia, Ficca aporta un profundo conocimiento de las oportunidades que las innovaciones de PolarBlue abordarán directamente en el sector energético.

"Las invenciones fundamentales de PolarBlue tienen un gran potencial para revolucionar la forma en que la industria ha concebido la energía, con un enfoque en la distribución de energía de bajo costo, modular y escalable", afirmó sobre la capacidad de la plataforma para reducir la complejidad y los costos de distribución, y liberar valor residual en la red. Su decisión de unirse al movimiento es significativa, ya que indica que la transición a la energía de cero emisiones no solo es posible, sino también comercialmente sostenible, con claros beneficios para los consumidores de energía.

Basadas en invenciones propias y un modelo de negocio integrado verticalmente, las líneas de producción de PolarBlue están diseñadas para la mejora continua y la atención al cliente. El objetivo: energía limpia y sin emisiones, no solo disponible, sino también económicamente superior.

Acerca de PolarBlue

PolarBlue está produciendo enrutadores de energía modulares escalables y en contenedores en el rango de 3 MW (clase de megavatios), con más de 330 unidades planificadas para su implementación en el proyecto "Cloud One".

El 3 de octubre, en Melbourne, Australia, uno de los primeros clientes de PolarBlue recibió suministro de energía in situ en forma de hidrógeno, a un precio de 1 US$/kg. El cliente había pagado previamente varios millones de dólares por adelantado para obtener una participación del 20 % en el ecosistema de acceso anticipado "Cloud One" en virtud de un contrato de 10 años. Los detalles de capacidad y disponibilidad de "Cloud Two" y "Cloud Three" se publicarán a principios del próximo año. También suministrarán metanol y otros vectores energéticos, como electricidad.

Fundamentalmente, el coste nivelado de la energía (LCOE) del hidrógeno de PolarBlue ya ha caído por debajo del coste del gas natural en el mercado australiano. Este hito se ha logrado incluso en esta etapa temprana de implementación, en un sector que se estima representa un mercado global de 3 billones de dólares estadounidenses.

