Polaris Formula reúne diferentes tipos de magnesio para responder a distintas necesidades - Polaris Formula

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio 2026.- El magnesio es un mineral esencial que contribuye al funcionamiento normal de los músculos, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al metabolismo energético normal y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Por ello, es uno de los nutrientes más utilizados en complementación alimenticia. Sin embargo, bajo la denominación de magnesio conviven distintas formulaciones con características propias que presentan diferencias en aspectos como la absorción, la tolerancia digestiva o el uso al que suelen destinarse.

Conocer los diferentes tipos de magnesio disponibles resulta esencial para comprender por qué no todas las opciones ofrecen las mismas propiedades. En este ámbito, Polaris Formula ha desarrollado un catálogo que reúne diversas formulaciones de este mineral, ofreciendo alternativas adaptadas a distintas necesidades dentro de la complementación nutricional.

Los diferentes tipos de magnesio y las particularidades de cada formulación

Aunque el magnesio es un único mineral, los compuestos utilizados en complementación nutricional presentan diferencias en aspectos como su composición, su biodisponibilidad y sus características tecnológicas, lo que hace que unas formulaciones sean más utilizadas que otras según cada situación.

Entre las más conocidas se encuentra el bisglicinato de magnesio, una formulación quelada que es una formulación ampliamente utilizada por sus características de biodisponibilidad y por su buena tolerancia digestiva en muchas personas, mientras que el malato de magnesio incorpora una sal en la que el magnesio se encuentra unido al ácido málico. También forman parte de esta categoría el cloruro de magnesio, el carbonato de magnesio y otras formulaciones que continúan despertando el interés de profesionales y consumidores.

La elección de uno u otro compuesto depende de factores como las necesidades individuales, las recomendaciones de los profesionales sanitarios o las características de cada formulación. Por ello, el conocimiento de los distintas formulaciones adquiere una importancia creciente en un momento en el que la suplementación nutricional continúa ampliando su presencia dentro de los hábitos de bienestar.

Polaris Formula desarrolla una amplia variedad de formulaciones especializadas

Con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a distintas necesidades, Polaris Formula dispone de un catálogo especializado que incorpora distintas formulaciones junto con otras líneas de complementación nutricional. Además de su línea de magnesios, Polaris Formula desarrolla una amplia gama de complementos alimenticios formulados con vitaminas, minerales, extractos vegetales, probióticos y otros ingredientes cuidadosamente seleccionados destinados a apoyar diferentes funciones del organismo, apostando por una oferta diversificada tanto para consumidores como para profesionales del sector sanitario.

Además de su catálogo dirigido al público general, la compañía cuenta con un área específica para profesionales y oficinas de farmacia, donde facilita información técnica y productos identificados mediante Código Nacional para su distribución en el canal farmacéutico. Este enfoque permite ampliar progresivamente la gama de formulaciones y ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de cada perfil.

El creciente interés por la nutrición personalizada ha incrementado la demanda de información sobre los diferentes tipos de magnesio y las particularidades de cada uno de ellos. En este escenario, Polaris Formula reúne un amplio abanico de formulaciones dentro de un catálogo especializado que pone a disposición de consumidores y profesionales una amplia variedad de formulaciones para que puedan valorar, junto con el asesoramiento de un profesional sanitario cuando sea necesario, la opción que mejor se adapte a cada situación.



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