POLARIS Laboratories se une a Dow Coolant Care Network como proveedor de pruebas para los fluidos DOWFROST

POLARIS Laboratories se une a Dow Coolant Care Network - POLARIS Laboratories

(Información remitida por la empresa firmante)

POLARIS Laboratories colaborará con Dow proporcionando análisis y monitorización de fluidos DOWFROST utilizados en sistemas avanzados de refrigeración líquida para centros de datos y entornos de computación de alto rendimiento impulsados por IA

Madrid, 28 de mayo de 2026.- POLARIS Laboratories anunció hoy que Dow ha seleccionado a POLARIS Laboratories como proveedor de pruebas para los fluidos de transferencia térmica DOWFROST™ LC y HD utilizados en sistemas avanzados de refrigeración. Esta colaboración refuerza el compromiso de Dow de ayudar a sus clientes a avanzar desde prácticas de mantenimiento reactivas hacia una gestión de fluidos proactiva y basada en datos.



Los fluidos de transferencia térmica DOWFROST™ están diseñados para respaldar la refrigeración de centros de datos de próxima generación, incluidas arquitecturas de refrigeración líquida directa al chip. Formulados con propilenglicol de alta pureza y tecnología avanzada de inhibidores, estos fluidos permiten una eliminación eficiente del calor, protección contra la corrosión y estabilidad operativa a largo plazo en entornos de computación de alto rendimiento.



Para responder a las demandas térmicas derivadas de la inteligencia artificial (IA) y de la computación de alta densidad, la monitorización de los fluidos de refrigeración líquida es fundamental para proteger el tiempo de actividad, mantener el rendimiento y reducir el riesgo operativo. La Dow Coolant Care Network integra suministro de fluidos, pruebas, análisis de datos y soporte de mitigación dentro de un marco único y coordinado, respaldado por la experiencia de POLARIS Laboratories en análisis basados en glicol.



"Estamos deseando apoyar a Dow y a los operadores de centros de datos con pruebas avanzadas de laboratorio y monitorización del estado de los fluidos para sistemas de refrigeración líquida", afirmó Bryan Debshaw, CEO de POLARIS Laboratories. "Esta colaboración proporcionará a los clientes las herramientas necesarias para ayudar a mejorar la eficiencia, previsibilidad y fiabilidad de sus operaciones de refrigeración líquida".



"A medida que se acelera la adopción de la refrigeración líquida, el análisis de fluidos y los datos que genera son fundamentales para la fiabilidad y el rendimiento del sistema. Debido a que nuestros conocimientos dependen de datos de alta calidad, colaboramos con proveedores fiables y rigurosamente evaluados como POLARIS Laboratories", afirmó Chuck Carn, Senior Director Global Product Management de Dow. "Juntos, a través de la Dow Coolant Care Network, ayudamos a los clientes a comprender mejor el estado de los fluidos, anticipar problemas y actuar de manera proactiva. POLARIS Laboratories también aporta la ventaja adicional de contar con instalaciones de laboratorio cualificadas en Europa y Estados Unidos, algo que será muy bien recibido por los hyperscalers globales".



Reforzando aún más la Dow Coolant Care Network, POLARIS Laboratories proporciona pruebas analíticas avanzadas que permiten detectar degradación, agotamiento de aditivos y contaminación, factores que pueden afectar a la fiabilidad del sistema a largo plazo. Estas capacidades ofrecen una visión más profunda del estado de los fluidos y respaldan el mantenimiento proactivo en entornos de refrigeración de misión crítica.



Sobre POLARIS Laboratories

POLARIS Laboratories es una compañía independiente de análisis de fluidos con sede en Indianápolis, Indiana, y opera ocho laboratorios en todo el mundo. La compañía está especializada en pruebas y análisis de aceites, refrigerantes, grasas y combustible diésel para proporcionar recomendaciones de mantenimiento que reduzcan costes, mejoren la fiabilidad de los equipos y minimicen tiempos de inactividad no programados para compañías de los sectores de transporte, construcción, minería, centros de datos y generación energética. Las instalaciones de laboratorio de Estados Unidos y Polonia cuentan con certificación ISO17025:2017 otorgada por A2LA (certificado 2145.01). Para más información, visitar www.polarislabs.com



DOWFROST™ es una marca registrada de The Dow Chemical Company.

Contacto

Nombre contacto: Gwyn Simmonds

Descripción contacto: POLARIS Laboratories

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