Polaris Renewable Energy anuncia el aplazamiento de su Junta General Anual de Accionistas

Aplazamiento de la Junta General Anual de Accionistas - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha pospuesto su Junta General Anual de Accionistas hasta el 26 de junio de 2026 al no haberse alcanzado el quórum mínimo requerido, e insta a los accionistas que aún no han votado a hacerlo antes de la nueva fecha límite

Toronto, 18 de junio de 2026.- Polaris Renewable Energy Inc. (la "Corporación" o "Polaris") ha anunciado hoy que su Junta General Anual de Accionistas (la "Junta"), inicialmente prevista para celebrarse el 18 de junio de 2026 a las 9:00 horas (hora de Toronto), ha sido aplazada.



La Junta se celebrará ahora de acuerdo con el siguiente calendario:



Fecha: 26 de junio de 2026.

Hora: 9:00 horas (hora de Toronto).

Formato: Junta exclusivamente virtual.

Retransmisión en línea: https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1923

Contraseña: "polaris2026".



La reunión se llevará a cabo en el mismo formato virtual anunciado previamente, y los accionistas podrán seguir asistiendo, participar y votar en línea a través de la plataforma de reuniones virtuales de TSX Trust.



Motivo del aplazamiento

El aplazamiento se produce debido a que, hasta la fecha, no se ha alcanzado el quórum requerido del 50,1 % de los accionistas con derecho a voto. La compañía anima a aquellos accionistas que todavía no hayan emitido su voto a hacerlo antes de las 9:00 horas del 25 de junio.



Orden del día y documentación de la Junta

Los asuntos a tratar en la Junta permanecen sin cambios. Durante la reunión, los accionistas deberán recibir los estados financieros consolidados de la Corporación correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, junto con el informe de auditoría correspondiente.



Asimismo, se someterán a votación los siguientes asuntos:



1. La elección de los miembros del consejo de administración de la Corporación.



2. La reelección de PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, como auditores de la Corporación y la autorización al consejo de administración para fijar su remuneración.



La circular informativa de la dirección de fecha 15 de mayo de 2026 (la "Circular"), distribuida previamente a los accionistas, contiene información detallada sobre la Junta y los asuntos que serán sometidos a consideración.



Votación y representación mediante poderes

Los accionistas registrados a fecha 29 de abril de 2026 seguirán teniendo derecho a votar en la Junta y en cualquier aplazamiento de la misma.



Los poderes de representación válidamente presentados con anterioridad seguirán siendo válidos para la Junta aplazada, salvo que hayan sido revocados de forma adecuada.



Los accionistas que aún no hayan votado pueden hacerlo siguiendo las instrucciones incluidas en la Circular.



El plazo para la presentación de poderes se ampliará hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta aplazada, excluyendo fines de semana y festivos.



Información adicional

Las copias electrónicas de la Circular y del resto de la documentación relacionada con la Junta están disponibles en el perfil de la Corporación en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) y en la página web de la compañía: https://polarisrei.com.



Los accionistas que tengan preguntas o necesiten asistencia para ejercer su voto pueden ponerse en contacto con la Secretaría Corporativa de la compañía a través del correo electrónico info@polarisrei.com o con TSX Trust Company llamando al 1-888-433-6443.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense cotizada dedicada a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina y el Caribe. La compañía es un actor sólido y financieramente robusto en la transición energética.



Su cartera de activos incluye una planta geotérmica (aproximadamente 82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (aproximadamente 39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos (aproximadamente 35 MW) y un parque eólico terrestre (aproximadamente 26 MW).

Contacto

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Descripción contacto: Relaciones con Inversores, Polaris Renewable Energy Inc.

Teléfono de contacto: +1 647-245-7199