Polaris Renewable Energy anuncia sus resultados del segundo trimestre de 2024

Resultados segundos trimestre Polaris Renewable Energy Inc. - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa canadiense, que se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina, ha hecho públicos sus resultados obtenidos recientemente

Toronto, 1 de agosto de 2024.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía"), se complace en informar de sus resultados financieros y operativos para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros intermedios consolidados condensados de la empresa, el análisis y la discusión de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la empresa en www.PolarisREI.com y se han publicado en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las cifras que figuran a continuación se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.



Destacados



• La producción de energía consolidada de 186.887 MWh en el segundo trimestre fue un 11% inferior a la del mismo periodo del año anterior. La reducción se debe principalmente al mantenimiento mayor programado de la instalación geotérmica de la empresa en Nicaragua en abril. Además, la hidrología en Perú fue inferior a la del año pasado.



• La Compañía generó 18,7 millones de dólares en ingresos por ventas de energía para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, en comparación con 20,8 millones de dólares en el mismo periodo de 2023. Los menores ingresos fueron el resultado de una menor producción en la instalación geotérmica de la Compañía en Nicaragua debido al mantenimiento mayor de abril de 2024.



• El beneficio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad en el segundo trimestre de 2024 fue de 985 dólares o 0,05 dólares por acción - básico, frente a un beneficio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad de 4.622 dólares o 0,22 dólares por acción - básico en el trimestre comparativo de 2023.



• El EBITDA ajustado fue de 13,3 millones de dólares en el periodo de tres meses finalizado el 30 de junio de 2024, frente a un EBITDA ajustado de 15,4 millones de dólares en el mismo periodo comparativo de 2023. 15,4 millones de dólares en el mismo periodo de 2023 como resultado de la disminución de los ingresos, como se ha explicado anteriormente.



• Los Costes Directos Consolidados y los Gastos Generales y Administrativos se mantuvieron estables durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, a pesar de la inclusión de un trimestre completo de costes de explotación del Parque Solar Vista Hermosa en Panamá (que estaba en construcción en abril de 2023).



• En el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, la Compañía generó 17,0 millones de dólares en flujo de caja neto procedente de actividades de explotación, finalizando con una posición de tesorería de 45,2 millones de dólares, incluido el efectivo restringido.



• Mantener un dividendo trimestral sigue siendo un objetivo para la Compañía. Con respecto al segundo trimestre de 2024, la Compañía declaró y espera pagar un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación el 23 de agosto de 2024.



• La empresa siguió avanzando en su estrategia de sostenibilidad corporativa, incluido el mantenimiento de altos niveles de salud y seguridad en el trabajo. Es posible obtener más información consultando el informe anual de sostenibilidad de la empresa, disponible en su sitio web.



Resumen operativo y financiero



Durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024, la producción eléctrica trimestral consolidada fue inferior a la del mismo periodo de 2023. Esto se debió principalmente a la disminución de la producción de la instalación geotérmica en Nicaragua debido al mantenimiento mayor programado que se llevó a cabo en el mes de abril y que requirió que las unidades 4 y 5 se apagaran temporalmente durante el proceso.



La producción consolidada en Perú para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 fue un 18% inferior a la del periodo comparativo de 2023 debido a una menor disponibilidad de recursos, así como a una parada temporal de la producción hidroeléctrica de Canchayllo desde el 10 de marzo de 2024 hasta el 6 de mayo de 2024. Un pequeño desprendimiento de tierras provocó que rocas y lodo bloquearan el túnel de toma de agua e impactaran contra una de las paredes de la cámara. Aunque no se produjeron heridos ni daños significativos en los equipos, los trabajos de limpieza realizados fueron extensos y tuvieron que concluirse antes de que pudieran ejecutarse las reparaciones y otros trabajos de mantenimiento. La producción se reanudó el 6 de mayo de 2024.



La instalación Canoa 1 en la República Dominicana aumentó la generación en un 9% hasta 14.613 MWh en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 frente a los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023. Este aumento refleja la mayor productividad de los paneles solares recién instalados.



Para Ecuador, en el segundo trimestre de 2024, la producción esperada de HSJM de 11.253 MWh estuvo en línea con la producción del periodo comparativo de 2023.



El Parque Solar Vista Hermosa en Panamá se conectó a la red eléctrica en abril de 2023, una vez finalizada su construcción en marzo de 2023. En los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024, la instalación solar produjo 4.600 MWh, en línea con las expectativas de la Sociedad para el periodo.



"Me complace que, a pesar de la menor hidrología en Perú durante el segundo trimestre, el EBITDA del año hasta la fecha esté en línea con nuestras expectativas. Esto ha sido posible gracias a las continuas medidas de control de costes y a la disminución de los gastos generales y administrativos, algo que merece la pena destacar en este entorno macroeconómico. Nuestras expectativas de generación para el resto del año y a largo plazo permanecen intactas", ha declarado Marc Murnaghan, consejero delegado de Polaris Renewable Energy.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.



Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina. Son un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética.



La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una planta geotérmica (82 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en operación (35 MW).







Contacto

Nombre contacto: Investor Relations

Descripción contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Teléfono de contacto: +1 647-245-7199