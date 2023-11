Polaris Renewable Energy declara un dividendo trimestral

Polaris Renewable Energy Inc. - Polaris Renewable Energy Inc.

Toronto, 2 de noviembre de 2023.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Empresa"), se complace en anunciar que su consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación.



Este dividendo se pagará el 24 de noviembre de 2023 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones el 13 de noviembre de 2023. El dividendo es un "dividendo subvencionable" a efectos del impuesto sobre la renta federal, provincial y territorial de Canadá.



El consejo de administración de Polaris Renewable Energy mantiene su compromiso de pagar un dividendo trimestral y evaluará nuevos aumentos de dividendos, según proceda, en el futuro.



Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~72 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (35 MW).



La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~72 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (35 MW).



Este comunicado de prensa contiene determinada "información de carácter prospectivo" que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos o resultados futuros, así como a las expectativas de la dirección con respecto a la capacidad de la empresa para seguir repartiendo dividendos en el futuro. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "predice", "pretende", "objetivos", "pretende", "anticipa" o "cree", o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones "pueden", "podrían", "deberían", "harían", "podrían" o "se llevarán a cabo", ocurrirán o se lograrán.







