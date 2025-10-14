Polaris Renewable Energy firma nuevo crédito, refuerza su equipo ejecutivo y anuncia resultados del Q3-2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía canadiense fortalece su posición financiera con una nueva línea de crédito de 13,5 millones de dólares y anuncia ajustes en su equipo directivo para impulsar su crecimiento en América Latina y el Caribe

Toronto, 14 de octubre.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris" o la "Compañía") anunció que ha suscrito una nueva línea de crédito de 3,5 millones de dólares en capital de trabajo y una línea de carta de crédito por 10 millones de dólares estadounidenses, con el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) y la Export Development Corporation (EDC).



Estas novedades fortalecerán la liquidez de Polaris mientras continúa expandiendo su presencia en América Latina y el Caribe. CIBC ha sido el banco principal de Polaris en Canadá desde 2015, mientras que EDC ha respaldado previamente a la compañía con facilidades similares.



Cambios en el equipo ejecutivo

La empresa también anunció ajustes en su equipo de alta dirección, efectivos desde el 9 de octubre de 2025:



• Anton Jelic, director financiero (CFO) de la compañía desde diciembre de 2018, asumirá un nuevo cargo como director administrativo (Chief Administrative Officer), centrado en impulsar el crecimiento de Polaris en áreas clave como tecnología, inteligencia artificial, recursos humanos, gestión de riesgos y fortalecimiento del gobierno corporativo.



• Alba Seisdedos Ballesteros será la nueva directora financiera (Chief Financial Officer) de la compañía. Alba, quien se incorporó a Polaris en noviembre de 2021 y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Asuntos Legales y Tributación, ampliará sus responsabilidades para incluir reportes financieros y actividades de finanzas corporativas.



"El cierre del acuerdo con CIBC y EDC representa un paso pequeño, pero importante, ya que amplía nuestras relaciones con instituciones financieras canadienses de primer nivel. Además, los cambios en la dirección reflejan el crecimiento sostenido de la compañía y la consolidación de nuestro equipo", comentó Marc Murnaghan, CEO de Polaris.



Resultados del tercer trimestre y conferencia de inversores

Polaris también anunció que celebrará su conferencia y webcast de resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el jueves 30 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. (hora del Este).



Para participar en la llamada, los interesados pueden marcar:



• Línea gratuita EE. UU.: 888-506-0062



• Internacional: 973-528-0011 — Código de acceso: 732324

O acceder al webcast en: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51834



Una grabación digital estará disponible dos horas después de finalizada la llamada, accesible hasta el 13 de noviembre de 2025.



• Repetición Toronto: 1-877-481-4010 (Código: 51833)



• Internacional: 1-919-882-2331 (Código: 51834)



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una compañía canadiense que cotiza en bolsa, dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe.



La empresa se caracteriza por su sólido desempeño financiero y su contribución activa a la transición energética global.



Su cartera incluye:



• Una planta geotérmica (82 MW),



• Cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW),



• Tres proyectos solares fotovoltaicos (35 MW), y



• Un parque eólico terrestre (26 MW).



Más información en: www.PolarisREI.com







Contacto

Nombre contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Descripción contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Teléfono de contacto: +1 647-245-7199

