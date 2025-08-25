Poliana Souza abre sus puertas en Conde de Orgaz con un nuevo salón de peluquería premium

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la peluquería premium en Madrid continúa evolucionando con propuestas que integran belleza, bienestar y personalización en un único espacio. En este contexto, Poliana Souza Beauty Center consolida su presencia en la capital con la apertura de un nuevo salón en Conde de Orgaz, dentro de la zona de Arturo Soria.

Este establecimiento se suma al ya consolidado centro de San Sebastián de los Reyes, ubicado entre las exclusivas urbanizaciones La Moraleja, Ciudalcampo, Santo Domingo y Fuente del Fresno. La marca destaca por un concepto de belleza integral que cuida cada detalle, ofreciendo servicios de peluquería, spa capilar y estética en un entorno diseñado para proporcionar una experiencia sensorial completa y una nueva opinión sobre la belleza.

Un nuevo espacio en Arturo Soria con esencia de exclusividad

El nuevo salón de Poliana Souza se ubica en un chalet de Conde de Orgaz, conocido en Madrid por haber albergado durante 30 años una de las peluquerías más emblemáticas de la ciudad. Esta nueva apertura representa una ampliación estratégica orientada a ofrecer servicios exclusivos en una de las zonas residenciales más prestigiosas de la capital.

El espacio ha sido concebido para trasladar la filosofía de la marca: un diseño cuidado al detalle, aromas envolventes, música relajante y una atención personalizada que comienza desde el momento en que el cliente entra en el establecimiento.

El entorno combina una decoración de estilo tropical y exótico con un ambiente pensado para el bienestar integral. El objetivo es que cada visita se convierta en una experiencia inolvidable, tanto a nivel de belleza como de relajación y bienestar, haciendo que cada persona se sienta bien por dentro y por fuera.

Servicios diferenciales y bienestar 360°

Entre los servicios que ofrece Poliana Souza destacan tratamientos capilares avanzados como el spa capilar, diseñado para nutrir, reparar y proteger el cabello desde la raíz hasta las puntas. Esta propuesta se complementa con técnicas de coloración que siguen las últimas tendencias, incluyendo mechas de autor, balayage y babylights, siempre bajo la premisa de mantener un pelo sano y una opinión sobre la belleza que prioriza el bienestar y la naturalidad.

Además de los servicios de peluquería, el salón dispone de tratamientos estéticos que abarcan desde masajes terapéuticos y maderoterapia hasta presoterapia, manicura, pedicura y cuidados faciales. La combinación de estas propuestas permite disfrutar de una experiencia de bienestar completa, donde se cuida tanto el aspecto físico como el equilibrio emocional.

Con esta nueva apertura, Poliana Souza refuerza su compromiso de ofrecer un concepto de belleza integral, orientado a un público exigente que busca resultados visibles sin renunciar a un entorno relajante y exclusivo. El nuevo salón en Conde de Orgaz representa un paso más en la expansión de una firma que ha sabido diferenciarse por su atención personalizada y por la fusión de tendencias internacionales con técnicas innovadoras.

Contacto

Emisor: Salon Poliana Souza

Contacto: Salon Poliana Souza

Número de contacto: 669421872