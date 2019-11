COMUNICADO: La Police Expert Network on Missing Persons es reconocida oficialmente por el Council of the European Union

Publicado 20/11/2019 13:26:15 CET

BRUSELAS, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Police Expert Network on Missing Persons (de aquí en adelante, PEN-MP) fue reconocida oficialmente por un organismo del Council of the European Union,con la reunión del Law Enforcement Working Party([3]) (de aquí en adelante LEWP) celebrándose el 18 de octubre. La fundación AMBER Alert Europe, iniciadora de la PEN-MP, declaró que todos los estados miembros europeos, incluyendo España, votaron a favor de formalizar la primera y única red de policía que reunía a los especialistas en personas perdidas de las fuerzas de la ley, y específicamente a los niños perdidos.

Con un 37,5% de los europeos viviendo cerca de las fronteras, una persona perdida puede cruzar de forma sencilla a un país vecino. Pese a ello, la búsqueda de las personas perdidas a menudo se estanca en esa misma frontera. De cara a mejorar la búsqueda de las personas pedidas en Europa, es vital para las fuerzas policiales comunicarse y cooperar con sus similares de otros países. Gracias a la PEN-MP, los expertos policiales saben exactamente quién es el único punto de contacto para personas perdidas en el extranjero.

Red de conocimiento y experiencia

Fundada a través de la fundación AMBER Alert Europe (de aquí en adelante AMBER Alert Europe) como red informal de expertos de policía, la PEN-MP está formada hasta ahora por más de 50 expertos de las fuerzas de la ley en personas desaparecidas procedentes de 21 países([1]), siendo la mayor parte de los mismos estados miembros de la UE. La PEN-MP pretende mejorar la búsqueda de todas las personas perdidas, pero pone una atención especial a los niños desaparecidos y sus vulnerabilidades, siendo especialmente importante una respuesta rápida cuando desaparecen. Además de facilitar la cooperación entre fronteras, la PEN-MP proporciona al mismo tiempo un apoyo especializado, asesoramiento y formación para con sus miembros.

La primera presidencia de la PEN-MP (2018-2020)

En 2018, el Coronel Jan Rybár, responsable de la unidad de personas desaparecidas del Czech Police Presidium, fue nombrado oficialmente primer presidente de la red; un cargo que actualmente sigue ostentando. El Czech Police Presidium desempeñó un papel vital en la formalización de la PEN-MP al presentar el caso al concilio europeo y al organizar varios eventos de éxito para la cooperación de la policía internacional sobre niños desaparecidos en cooperación con AMBER Alert Europe.

Preparación estricta de actividades operativas

AMBER Alert Europe es responsable principalmente del apoyo administrativo y logístico de la PEN-MP, incluyendo sus asuntos públicos. La fundación facilita además las sesiones y apoyo de formación expertos de la PEN-MP, gestionando y supervisando los proyectos de la PEN-MP con fondos de la UE. Estas actividades están estrictamente separadas de las actividades policiales operativas de la PEN-MP. El intercambio de información operativa policial se lleva a cabo a través de los canales oficiales (como SIS, SIENA y la INTERPOL), respetando además el marco legal de la UE además de la legislación relevante, sus directivos y normativas relacionadas con la privacidad y protección de datos.([2])

Reconocimiento oficial del Council of the European Union

La PEN--MP se anunció en el año 2016 bajo la presidencia holandesa del Council of the European Union. En su lanzamiento, la presidencia holandesa instó a cada estado miembro a nombrar a un contacto nacional para formar parte de la red. Como apoyo a la iniciativa holandesa, la mayoría de los 465 miembros del Parlamento Europeo de todos los estados miembros de la UE firmaron la declaración escrita de AMBER Alert Europe para una mejor cooperación europea para salvar las vidas de los niños desaparecidos. La PEN-MP ya está reconocida oficialmente por el Council of the European Union con su afiliación formal al LEWP([3]).

Acerca de la fundación AMBER Alert Europe

AMBER Alert Europe es una fundación registrada bajo la normativa holandesa que ayuda a salvar a los niños desaparecidos en riesgo al conectar a las fuerzas de la ley con otros expertos policiales y con las personas de Europa. AMBER Alert Europe afirma que un solo niño perdido es demasiado, y busca el objetivo de llegar a cero niños perdidos en Europa.

AMBER Alert Europe reúne a 32 organizaciones oficiales, autoridades públicas y entidades de negocios procedentes de 21 países. La fundación contribuye de forma activa para con la UE y el debate de las políticas nacionales para salvar a los niños desaparecidos. AMBER Alert Europe facilita oficialmente la labor de la Police Expert Network on Missing Persons (PEN-MP) [https://www.amberalert.eu/police-expert-network/], que hasta ahora cuenta con más de 50 expertos repartidos en 21 países, además de la Task Force on AMBER Alerts. The goals of AMBER Alert Europe are backed by 465 Members of the European Parliament: most successful Written Declaration since 2011.

AMBER Alert Europe es una plataforma neutral. Realiza operaciones por medio de evidencias (demostradas científicamente) o por medio de expertos. Todas las actividades se ejecutan con respeto a la privacidad o personas desaparecidas y las leyes de protección de datos.

([1]) La República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Suiza y Canadá.([2]) El intercambio de la información operativa con los países que no son de la UE se lleva a cabo por medio de la Interpol. ([3]) El Law Enforcement Working Party (LEWP) es uno de los partidos laborales y comités altamente especializados, conocidos como los 'organismos de preparación del concilio'. El LEWP gestiona el trabajo relacionado con las actividades legislativas, además de las políticas transfronterizas y temas operativos relacionados.

