El polvo fino Daicel DURAST® POM adoptado para lubricante innovador en formato barra

(Información remitida por la empresa firmante)

OSAKA, Japón, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La unidad de negocio de polímeros de alto rendimiento (HPPs) de Daicel Corporation (anteriormente Polyplastics Co., Ltd.), líder mundial en plásticos de ingeniería, ha anunciado que su polvo fino DURAST POM se ha adoptado para su uso en un innovador lubricante en barra producido por la empresa japonesa Maia Co. Ltd. Este revolucionario lubricante sólido, que utiliza el polvo fino DURAST POM de reciente lanzamiento, resuelve problemas como el goteo, las salpicaduras y el desperdicio causado por la aplicación excesiva, transformando drásticamente los procesos de mantenimiento.

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La tecnología de fabricación exclusiva de Maia, denominada Sol-Mid™, proporciona un producto que normalmente se envasa en un recipiente con forma de barra y que también puede moldearse en formas personalizadas para satisfacer las necesidades del cliente. El rendimiento de Sol-Mid™ se basa en las propiedades químicas del DURASTPOM. Este producto se forma mezclando polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE) con grasa. El DURAST POM actúa como una capa intermedia entre el PE y la grasa, y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la compatibilidad.

Gracias a su formato en barra, no existe riesgo de fugas como con los líquidos, y su facilidad de transporte ofrece mayor comodidad en los centros de mantenimiento de equipos de oficina y maquinaria industrial. Para el mantenimiento de equipos de oficina, puede reducir el consumo de aceite de mantenimiento convencional en aproximadamente un 80%.

Anteriormente, el procesamiento de resinas de uso general para obtener un polvo uniforme mediante métodos de molienda convencionales resultaba extremadamente difícil. Daicel superó este desafío desarrollando un proceso de fabricación propio para DURAST POM, que se caracteriza por una forma distintiva y una distribución de tamaño de partícula controlada, fina y definida.

Esta solución en formato de barra, que utiliza DURAST POM, se ha programado para llevar a cabo su comercialización a gran escala, dirigida a aplicaciones de mantenimiento para los principales fabricantes de equipos de oficina, además de sectores industriales como la reparación de maquinaria industrial, el mantenimiento de bicicletas y los sistemas de transporte.

Para obtener más información, visite: https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000004Rt2vYAC/261?language=en_US

Acerca de Daicel Corporation High Performance Polymers SBU: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606080534-O1-pu6X2g4H.pdf

DURAST es una marca comercial registrada de Daicel Corporation en Japón y otros países.

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