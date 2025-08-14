Polymatech Electronics Limited anuncia la finalización de la planta de fabricación de PCB en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENNAI, India, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics Limited se complace en anunciar la exitosa puesta en marcha de su planta de fabricación de placas de circuito impreso (PCB) de última generación en Estonia, Europa. Este hito representa un avance significativo en la expansión estratégica de la empresa en el mercado europeo.

Las nuevas instalaciones cuentan con una sala limpia de aproximadamente 930 metros cuadrados equipada con maquinaria de vanguardia, capaz de producir hasta 50.000 metros cuadrados de PCB multicapa de interconexión de alta densidad (HDI) al año. Gracias a la avanzada tecnología europea, las instalaciones cumplen con los estrictos estándares de la industria exigidos por fabricantes de teléfonos móviles de alta gama y sectores críticos como defensa, aeroespacial, electrónica automotriz, fabricación de semiconductores, infraestructura de telecomunicaciones, electrónica industrial y seguridad.

"Nuestras PCB de fabricación europea, fabricadas con la experiencia europea y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, tienen una gran demanda en diversas aplicaciones de alta gama", afirmó Eswara Rao Nandam, consejero delegado de Polymatech Electronics Limited. "Estas instalaciones refuerzan nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la precisión, lo que nos permite ofrecer soluciones de ingeniería a medida para algunas de las industrias más exigentes". Este desarrollo marca un paso fundamental en la transformación de Polymatech en un proveedor integral de soluciones, pasando de ser un proveedor de componentes a una organización centrada en el producto.

La planta de Estonia subraya la evolución de Polymatech, que pasó de ser un proveedor de componentes a un proveedor de soluciones centradas en el producto. "Desde la constitución de la empresa el 18 de noviembre de 2024 y el inicio de operaciones el 8 de agosto de 2025, esta planta ejemplifica nuestra dedicación a la calidad, la fiabilidad y la innovación centrada en el cliente", declaró Tarja Rapala, directora de Polymatech Electronics y responsable del negocio de PCB. "Con equipos meticulosamente mantenidos y un equipo altamente cualificado, estamos preparados para ofrecer soluciones de PCB rápidas y sostenibles y fomentar colaboraciones estratégicas en toda Europa."

Dr. Allen Nejah, director de innovación de Polymatech Electronics Limited, añadió, "Esta instalación es un logro notable que mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones sofisticadas de PCB para los sectores tecnológico y de defensa de Europa. La PCB es la base de los equipos electrónicos y esta instalación permite a Polymatech transformarse de fabricante de componentes a fabricante de productos. Esto supondrá un cambio de paradigma en el perfil de negocio de Polymatech y nos ayudará a lanzar productos al mercado con mayor rapidez. Esta cartera de instalaciones incluye PCB de alta velocidad, PCB HDI avanzados, PCB de alta frecuencia y configuraciones multicapa (de hasta 48 capas) diseñadas para electrónica de alta gama.

Urmas Aruoja, consejero delegado, declaró, "Entregamos PCB en tan solo 24 horas. Nuestras PCB flexibles son esenciales para smartphones, portátiles, dispositivos inteligentes portátiles y muchos otros productos. Nuestras PCB tipo sustrato (SLP), PCB HDI, PCB rígido-flexibles (RPCB), sustratos de circuitos integrados (ICS), PCB RF y módulos de alta densidad están diseñados para aplicaciones avanzadas. Nuestras PCB HDI presentan características de alta densidad, como microvías láser, estructuras de laminación secuencial, líneas finas y materiales delgados de alto rendimiento, lo que permite una mayor funcionalidad por unidad de área. Las PCB HDI avanzadas incorporan múltiples capas de microvías apiladas rellenas de cobre, lo que proporciona interconexiones complejas para chips de alta velocidad, paso fino y gran número de pines en productos de tecnología de vanguardia."

Acerca de Polymatech Electronics Limited

Polymatech Electronics Limited es líder mundial en la fabricación de electrónica avanzada, especializado en soluciones de semiconductores, desde lingotes hasta productos finales. Comprometida con la innovación, la empresa ofrece tecnologías transformadoras cada seis meses, mejorando la vida cotidiana mediante la integración de soluciones de vanguardia en aplicaciones industriales y de consumo. Polymatech es un actor clave en el mercado tecnológico global, con una cuota de mercado significativa en semiconductores, módulos y componentes electrónicos para sectores como el comercio minorista, las finanzas, la agricultura y la salud. Con la visión de convertirse en un proveedor integral de soluciones integrales, Polymatech continúa impulsando la excelencia y la innovación en todo el mundo.

