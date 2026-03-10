Polymatech Electronics presenta soluciones LED COB de última generación en Light + Building 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, un innovador líder en tecnologías de semiconductores y optoelectrónicas, exhibirá sus soluciones LED Chip-on-Board (COB) de última generación en Light + Building 2026, la feria comercial líder a nivel mundial en tecnología de iluminación y servicios de construcción, que tendrá lugar en Frankfurt, Alemania, del 8 al 13 de marzo de 2026.

Se invita a los visitantes a explorar las últimas innovaciones LED de Polymatech en el pabellón 8, stand E39, donde la compañía presentará tecnologías COB de última generación diseñadas para ofrecer alto rendimiento, fiabilidad y flexibilidad de diseño en una amplia gama de aplicaciones de iluminación.

Tecnología COB avanzada para diversas aplicaciones de iluminación

Las últimas soluciones LED COB de Polymatech están diseñadas para ofrecer una alta eficacia luminosa, una gestión térmica superior y una excelente consistencia de color. Estas características las hacen ideales para entornos de iluminación exigentes, como:

Iluminación arquitectónica y ambiental

Entornos médicos y sanitarios

Espacios residenciales y de hostelería

Aplicaciones para comercios y expositores

Sistemas de iluminación para horticultura

Las soluciones expuestas demuestran el compromiso continuo de Polymatech con la ingeniería de semiconductores de precisión, las tecnologías de empaquetado avanzadas y la innovación orientada a aplicaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes globales de iluminación.

Conozca al equipo en el stand E39

En representación de Polymatech Electronics en la exposición estarán:

Alan WagnerDirector de TecnologíaNisene Technology GroupEmail: alan@nisene.com

Mirjam Perman Directora de VentasBrandner ElectronicsEmail: salesmanager@brandner.ee

Tarja Rapala-VirtanenConsejera DelegadaBrandner ElectronicsEmail: tarja.rapala@polymatech.in

El equipo estará disponible para reunirse con fabricantes de iluminación, integradores de sistemas y socios de la industria para analizar oportunidades de colaboración y soluciones LED personalizadas.

Impulsando el futuro de la iluminación de estado sólido

Polymatech Electronics continúa ampliando sus capacidades en encapsulado de semiconductores avanzados y tecnologías LED, lo que permite a clientes de todo el mundo desarrollar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y de alto rendimiento.

Los profesionales de la industria que asistan a Light + Building 2026 están invitados a visitar el pabellón 8, stand E39, para conocer las últimas innovaciones de Polymatech y explorar posibles colaboraciones.

Para más información, visite www.polymatech.in

